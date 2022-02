Ecosistema digitale: un’evoluzione necessaria per la Sanità, il webinar di McKinsey & Company

L'evento online, che si terrà il prossimo 22 febbraio dalle 17 alle 18, si focalizzerà sulle nuove tendenze digitali che si stanno affermando nel settore e sul ruolo che i player assumeranno all'interno di questo contesto rinnovato

di Hps-Aboutpharma

Le principali tendenze nella digitalizzazione della sanità, i player e i progetti che andranno a costituire l’ecosistema digitale sono i temi del webinar “Ecosistema digitale: un’evoluzione necessaria per la Sanità”, organizzato da McKinsey, che si terrà il prossimo martedì 22 febbraio alle ore 17.

Digitalizzazione della sanità

La digitalizzazione della sanità è ormai una delle leve principali per rendere l’accesso alle cure più equo, tempestivo e capillare, per accrescere efficacia ed efficienza nel settore e garantire la sostenibilità a lungo termine. Con questo webinar McKinsey si rivolge a tutti gli operatori in ambito sanitario che possono beneficiare delle nuove opportunità offerte dalla digitalizzazione, approfondendo il ruolo che assumono i diversi player (tra i quali istituti sanitari pubblici e privati, assicurazioni, banche, aziende tech) e il tema del “coordinamento centralizzato”, chiave per lo sviluppo di un ecosistema digitale maturo.

Mercato attuale e prospettive future

Gli esperti di McKinsey, che studiano queste tematiche su scala globale, si confronteranno sull’evoluzione della sanità digitale, soprattutto dopo l’accelerazione impressa dalla pandemia, e sui fattori abilitanti di questa transizione. Inoltre, durante l’evento online verranno condivisi i risultati dell’indagine condotta da McKinsey su oltre mille cittadini e medici italiani sulla sanità digitale e sui possibili sviluppi futuri.