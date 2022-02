Iss, Giovanni Capelli è il nuovo direttore del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute

Tra gli obiettivi, ridare centralità a molte delle attività di promozione di stili di vita salutari e di prevenzione delle malattie, messe in secondo piano dalla pandemia

di Redazione Online AboutPharma

Giovanni Capelli è il nuovo Direttore del Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS) dell’Istituto Superiore di Sanità.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica di Roma con una tesi riguardante i modelli matematici per la previsione delle epidemie, si è poi specializzato in Igiene e Medicina Preventiva. Nel 2001 è stato chiamato all’Università di Cassino dove ha insegnato prima alla facoltà di Lettere e Filosofia come professore associato di Igiene generale e applicata e in seguito alla Facoltà di Scienze Motorie, dove è diventato preside di Facoltà e infine al Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute.

È stato Responsabile dell’Osservatorio per la Procreazione Assistita e la Fecondazione Eterologa dell’ISS e ha collaborato con il Registro Nazionale per la Procreazione Medicalmente Assistita dell’ISS e con il Centro Nazionale Trapianti.

Le attività di ricerca

Capelli è autore di più di 200 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali ha svolto anche attività di valutatore di progetti di ricerca biomedica come esperto di biostatistica ed epidemiologia all’interno di Comitati Etici di diverse istituzioni (Policlinico Gemelli-Università Cattolica, San Raffaele Tosinvest, Neuromed Pozzilli). Ha partecipato inoltre a numerosi progetti di ricerca e iniziative didattiche in Europa (Jyvaskyla, Kaunas e Vilnius, Lleida, Leuven, Erlangen-Nurnberg, Novi Sad, Cardiff) e ha collaborato con ONG del mondo dello sport e dell’attività motoria di diverse parti del mondo.

Promuovere prevenzione e stile di vita corretti

“Molte attività di promozione di stili di vita salutari e di prevenzione delle malattie, messe purtroppo in secondo piano dalla pandemia, devono ritrovare la loro centralità” ha commentato Capelli. “Essere chiamato a dirigere il CNaPPS rappresenta per me un onore e una sfida rivolta a potenziare tutte le attività che possono contribuire a prevenire l’insorgenza di malattie croniche evitabili, a influenzare positivamente le abitudini di vita e a favorire il benessere fisico e mentale” ha concluso.