Malattie infettive, nasce la rete internazionale per la ricerca clinica Ecraid

di Redazione Online AboutPharma

È nata la rete di ricerca clinica Ecraid che comprende più di 2.000 centri in oltre 40 Paesi che spaziano dall’assistenza primaria con i medici di medicina generale, agli ospedali tra cui reparti di pronto soccorso e unità di terapia intensiva, dalle strutture di assistenza pediatrica a laboratori clinici e strutture di assistenza per anziani.

“In Ecraid – spiega Evelina Tacconelli, professoressa ordinaria di malattie infettive presso l’università di Verona che sovraintenderà la rete epidemiologica “Epi-Net” e la rete di assistenza per gli anziani “Lotta-Net” – valuteremo con metodologie innovative i dati clinici dei pazienti inclusi negli studi clinici, per definire l’impatto della resistenza antimicrobica ed informare gli interventi di sanità pubblica secondo il tipo di infezioni ed il luogo di ricovero dei pazienti”.

Il presupposto per la nascita di Ecraid

Il presupposto si basa sulla mancanza di collaborazione e solidarietà internazionale che ha portato alla frammentazione e all’isolamento degli sforzi di ricerca, all’uso inefficiente delle scarse risorse economiche e un impatto ancora non ottimale sulla lotta alle malattie infettive. Quando invece l’esperienza richiesta per valutare clinicamente nuovi strumenti diagnostici, trattamenti, vaccini e altri interventi preventivi o terapeutici non dovrebbe limitarsi a un singolo centro di ricerca o Paese.

La Fondazione Ecraid

Grazie ai finanziamenti della Commissione europea e dell’Innovative medicines initiative ottenuti negli ultimi anni, la rete di ricerca clinica Ecraid è in grado di condurre ricerche cliniche di alta qualità in tempi e costi ridotti. Nel gennaio 2022, è stata creata la Fondazione Ecraid pienamente operativa per far avanzare le conoscenze nel campo delle malattie infettive. Questo è il passo iniziale di Ecraid che si evolve in un’organizzazione autosufficiente e senza fini di lucro che conduce ricerche cliniche coinvolgendo enti sia pubblici che privati.

Costruire reti di sperimentazioni cliniche sostenibili

“Questa è un’opportunità storica per amplificare le risorse pubbliche e private già investite in Europa per costruire reti di sperimentazioni cliniche sostenibili” ha commentato Marc Bonten, amministratore delegato di Ecraid e professore di epidemiologia molecolare delle malattie infettive alla University Medical Center di Utrecht nei Paesi Bassi. “Ecraid migliorerà l’efficacia delle sperimentazioni cliniche, al fine di dimostrare scientificamente la cura ottimale per i pazienti con infezioni, causate da agenti patogeni emergenti, come Sars-Cov-2, o microrganismi non più suscettibili al trattamento attuale, come batteri resistenti agli antibiotici”.

Gli obiettivi della rete

La rete fornirà un’infrastruttura europea efficiente in grado di adempiere a tutti gli aspetti degli studi clinici, dalla loro progettazione alla diffusione dei risultati e funzionerà come la spina dorsale dell’attività di ricerca clinica nel campo delle malattie infettive guidata da esperti di fama mondiale. I principi di progettazione chiave integrati nell’organizzazione e nelle operazioni della rete garantiranno la fornitura di risposte di ricerca rapide e coordinate alle emergenze di salute pubblica che rappresentano una minaccia imminente per la salute e la sicurezza della popolazione europea.

I finanziamenti

Ecraid è il previsto successore a lungo termine dei progetti finanziati dall’Europa Combacte e Prepare. Nei prossimi cinque anni, Ecraid-Base continuerà a trasformare Ecraid in una rete sostenibile di ricerca clinica senza fini di lucro. Combacte (Combatting Bacterial Resistance in Europe) fa parte del programma finanziato dall’IMI ND4BB (New Drugs for Bad Bugs) e si concentra sul miglioramento dello sviluppo clinico degli antibiotici.

Combacte-Net, Combacte-Care e Combacte-Magnet ricevono il sostegno dell’impresa comune dell’Iniziativa sui medicinali innovativi nell’ambito del Settimo Programma quadro dell’Unione europea e dal contributo in natura delle società Efpia. Combacte-Cdi riceve il sostegno dell’Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking, le cui risorse sono composte dal contributo finanziario del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione europea e dall’Efpia.

Prepare (la piattaforma per la preparazione europea contro le epidemie emergenti) è una rete europea su larga scala, che comprende 27 beneficiari ed è finanziata dal programma dell’Ue FP7. Prepare ha iniziato le sue attività nel febbraio 2014 ed è un progetto finanziato dal 7° programma quadro della Commissione europea. Ecraid-Base ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea.