Alessandro Avezza è il nuovo Country manager di Cgm Italia

Avrà il compito di consolidare la leadership del Gruppo nel mercato italiano dei sistemi informatici clinico-sanitari, con l'obiettivo di contribuire alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale

di Redazione AboutPharma online

Alessandro Avezza è il nuovo Country manager di CompuGroup medical Italia (Cgm), multinazionale tedesca attiva nel campo delle soluzioni digitali per l’healthcare. Avezza, si legge in una nota della società, raccoglie il testimone di Emanuele Mugnani che, dopo aver ricoperto ruoli di leadership in Italia e a livello internazionale, è stato nominato membro del board per la divisione Sistemi informativi ambulatoriali (Ais) Europa e responsabile dei sistemi informativi farmacia (Pcs).

Obiettivi

Nel suo nuovo ruolo, Avezza, avrà il compito di consolidare la leadership di Cgm nel mercato italiano dei sistemi informatici clinico-sanitari, mettendo a disposizione le esperienze e le competenze del Gruppo per contribuire alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Il profilo

Laureato in economia, Avezza ha conseguito un Mba alla Bologna business school. Si è dedicato sin dall’inizio della sua carriera ai servizi informatici: prima per i professionisti e le Pmi, e poi dal 2017, in Cgm, a supporto del business della farmacia. Oltre alla nuova responsabilità di Country manager Italia, Avezza mantiene infatti il ruolo di Area vice president per tutti i servizi dedicati al mondo della farmacia, nei quali Cgm è leader di mercato, con soluzioni software ampiamente diffuse, come il sistema di gestione avanzata Wingesfar.

Supporto digitale alla farmacia

Sentiamo la responsabilità di cooperare a una compiuta digitalizzazione dell’intero Servizio sanitario italiano, che nei prossimi mesi dovrà compiere passi decisivi in questo senso, anche grazie ai progetti legati al Pnrr. Coerentemente, ritengo che fra i miei principali compiti ci debba essere la massima apertura nel condividere con tutti i nostri partner – ma anche con i decisori istituzionali – l’esperienza del nostro Gruppo nel supporto informatico e digitale alla farmacia, ai poliambulatori, alla medicina generale e alle specialistiche, ma anche agli odontoiatri e ai pazienti: un patrimonio di competenze che fa parte del Dna di Cgm e che si nutre di migliaia di progetti declinati su scala internazionale”.