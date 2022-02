Iniziativa europea sulla sicurezza sanitaria: ecco il nuovo programma 2022

Le iniziative dei prossimi mesi mirano a rafforzare la cooperazione regionale per la prevenzione e il controllo delle sfide poste dalle malattie trasmissibili, nell’ambito della politica dell’Ue in materia di allargamento e vicinato orientale e meridionale, e a migliorare lo scambio di conoscenze

di Redazione Aboutpharma Online

Pubblicato il programma di lavoro 2022 dell’iniziativa europea sulla sicurezza sanitaria. Nel 2020, la Politica europea di vicinato e negoziati di allargamento (Dg Near) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) hanno raggiunto un accordo per rafforzare la cooperazione regionale per la prevenzione e il controllo delle sfide poste dalle malattie trasmissibili, nell’ambito della politica dell’Ue in materia di allargamento e vicinato orientale e meridionale. A seguito di questo accordo, l’Ecdc, attraverso l’EU Initiative on health security, ha collaborato con i suoi partner per raggiungere questo obiettivo e ha stilato un programma globale di attività.

Il programma di lavoro EU Initiative on Health Security

Il programma, realizzato in collaborazione con i referenti dei vari Stati, prevede un workshop sui Centri operativi di emergenza e sui protocolli per le emergenze di sanità pubblica; corsi di formazione su Epidemic intelligence e Rapid risk assessment; un workshop che esplora gli aspetti della pianificazione della ripresa; un seminario regionale sullo screening di ingresso/uscita: scienza e pratica; casi di studio sulla capacità di intervento; un seminario sulla comunicazione del rischio.

I prossimi corsi

Oltre alla Coorte 4 già in corso su Mediterranean and Black sea programme for intervention epidemiology training (MediPIET), a settembre 2022 inizierà la Coorte 5. I due corsi si svolgeranno contemporaneamente, dando l’opportunità a più borsisti di Paesi partner di ottenere alti standard di competenza di intervento nel campo dell’epidemiologia.

Obiettivi 2022

Uno degli obiettivi del 2022 è anche di facilitare la creazione del MediPIET Alumni Network (MediAN) e migliorare i risultati della valutazione dei bisogni formativi regionali e il loro conseguente impatto sulle competenze chiave. Ulteriori investimenti saranno fatti nello sviluppo di soluzioni di apprendimento online per MediPIET. Ci saranno anche eventi tematici Ecdc che mirano a rafforzare la condivisione delle conoscenze e l’integrazione globale dei Paesi partner.

In particolare, MediPIET è un percorso di formazione regionale in epidemiologia d’intervento, che mira a consolidare le competenze nazionale e sub-nazionale nell’espletamento delle funzioni essenziali di salute pubblica per la prevenzione e il controllo delle sfide poste dalle malattie trasmissibili. Il programma include anche iniziative dell’Ue sulla sicurezza sanitaria con l’obiettivo di creare sistemi sanitari pubblici efficienti, aiutando i Paesi partner a rafforzare la loro capacità di valutare, rilevare, rispondere e prevenire le minacce derivanti dalle malattie trasmissibili, rafforzando la cooperazione regionale.

Rafforzare la cooperazione tra Stati

L’iniziativa dell’Ue sulla sicurezza sanitaria mira a integrare gradualmente i Paesi partner nel lavoro dell’Ecdc, attraverso la condivisione del know how, l’istituzione di una rete per lo scambio, webinar, meeting annuali sulle malattie trasmesse da vettori (EVD-net), sulla rete di sorveglianza della legionellosi europea (ELDSNet), sulle malattie portate da acqua e cibo e zoonosi (FWD-Net).