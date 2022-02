La nutraceutica aiuta a controllare la pre-ipertensione

Un integratore a base di estratto secco di barbabietola rossa, vitamina C, magnesio ossido, vitamina B1 e vitamina Dr punta ad agire su alcuni fattori predisponenti *IN COLLABORAZIONE CON GRUPPO SERVIER

di HPS-AboutPharma

Estratto secco di barbabietola rossa, vitamina C, magnesio ossido, vitamina B1 e vitamina D: questo il mix dell’innovativo nutraceutico combinato Cosmony, brevettato e sviluppato dal Gruppo Servier in Italia. Nato dall’idea di poter agire su diversi fattori che influenzano lo sviluppo dell’ipertensione arteriosa, ogni singolo componente di questo nutraceutico è supportato da ricerche che ne dimostrano un’attività cardioprotettiva, vasoprotettiva e antipertensiva e la capacità di tenere sotto controllo valori pressori normale-alti.

Agire subito sulla pre-ipertensione

“L’ipertensione è il principale fattore di rischio cardiovascolare ed è definito da valori pressori superiori a 140 di sistolica (massima) e 90 di diastolica (minima). La differenza sostanziale tra questa e la pre-ipertensione si manifesta nei valori pressori: la pre-ipertensione, infatti, è caratterizzata da valori pressori compresi tra 130 e 139 mmHG per quanto riguarda la sistolica e tra 85 e 89 mmHG per la diastolica. La correlazione tra pressione arteriosa e complicanze vale anche in caso di valori inferiori, nei cui confronti non è mai stata raccomandata una terapia ipertensiva per l’effetto eccessivo dei farmaci”, spiega Claudio Borghi, direttore del Dipartimento di Medicina interna, S. Orsola-Malpighi, Bologna. “Recentemente è stato condotto un trial clinico randomizzato in doppio cieco contro placebo su un nuovo nutraceutico che ha dimostrato una riduzione significativa della pressione arteriosa sistolica e diastolica in soggetti affetti da pressione normale-alta e ipertesi di primo grado e ha dimostrato inoltre che, la combinazione tra stile di vita e impiego di nutraceutici, raddoppia la possibilità di successo nel controllo dei valori pressori”.

Un apporto dall’integrazione alimentare

Negli ultimi decenni la comunità scientifica si è concentrata sullo studio della pre-ipertensione (o pressione normale-alta), una condizione clinica non ancora identificata come patologica ma da non sottovalutare. Interessa il 30% della popolazione adulta con valori della pressione arteriosa compresi tra 130 e 139 mmHG per quanto riguarda la sistolica e tra 85 e 89 mmHG per la diastolica. Tra gli alimenti ad azione antipertensiva, l’evidenza più convincente la offre la barbabietola rossa, la maggiore fonte naturale di nitrati organici, noti come precursori dell’ossido nitrico. A dimostrarne gli effetti è una recente metanalisi di 13 trial clinici controllati contro placebo, per un totale di 325 persone. L’assunzione di barbabietola rossa è stata associata a una diminuzione dei valori della pressione sistolica di 4 mmHG e di quella diastolica di 2 mmHG, rispetto al placebo (Ashor AW, Lara J, Siervo M. Medium-term effects of dietary nitrate supplementation on systolic and diastolic blood pressure in adults: a systematic review and meta-analysis. J Hypertens. 2017;35(7):1353-1359).

Colpiti i più giovani

“La pressione normale-alta colpisce in particolar modo soggetti giovani, che godono di buona salute anche se comunque in alcuni casi alla pressione normale-alta può essere associato un inizio di danno vascolare, renale, cardiaco così come accade per l’ipertensione franca, ma con un’intensità minore e che per questo non vogliono essere medicalizzati, faticano a modificare il proprio stile di vita e a cambiare le proprie abitudini (es. attività fisica, sana alimentazione)”, spiega Arrigo Cicero, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna, Presidente Società Italiana di Nutraceutica (SINut).

