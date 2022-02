Sclerosi multipla progressiva: l’uso del neurofilamento come marcatore si avvicina alla clinica

Uno studio pubblicato su Lancet Neurology ha mostrato il potenziale nel marcatore nel rilevare l'attività della malattia clinicamente silente, prevedere la probabilità di maggiori ricadute future e peggioramento della disabilità e indicare l’efficacia delle terapie

di Redazione AboutPharma Online

L’ingresso in clinica della catena leggera dei neurofilamenti (NfL) come biomarcatore per la sclerosi multipla progressiva è più vicino. Un altro importante passo avanti è stato fatto da un gruppo di ricercatori dello Swiss Multiple Sclerosis Cohort guidato da Jens Kuhle, (MS Center, University Hospital Basel), che ha identificato il range di normalità del neurofilamentio e ne ha mostrato il potenziale nel rilevare l’attività della malattia clinicamente silente e prevedere la probabilità di maggiori ricadute future e peggioramento della disabilità.

Il neurofilamento come marcatore della sclerosi multipla

La catena leggera dei neurofilamenti è una proteina che può segnalare un danno neuronale come quello che avviene nella sclerosi multipla e che può essere analizzate con un esame del sangue. (Ne abbiamo parlato nell’articolo “La grande scommessa dei neurofilamenti” sul numero di giugno 2018 di AboutPharma and medical devices). Un importante vantaggio per una patologia dal decorso individuale e imprevedibile, per cui una persona potrebbe dover attendere molti mesi per sapere se una terapia modificante la malattia è efficace. Lo studio è stato pubblicato su Lancet Neurology ed è stata sostenuta dalla International Progressive MS Alliance, di cui Aism con la sua Fondazione è un membro fondatore.

L’ingresso nella pratica clinica

“Il risultato si colloca in un’area di ricerca sui biomarcatori e in un confronto con gli enti regolatori internazionali condotto dalla Progressive MS Alliance, per riconoscere i migliori marcatori di monitoraggio ed esito sulla malattia e sull’efficacia delle nuove molecole per le forme progressive” ha commentato Mario Alberto Battaglia, Presidente Fism. “Il lavoro è di estrema rilevanza, perché pone le basi per l’utilizzo del neurofilamento nella pratica clinica” ha aggiunto Maria Pia Sormani del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Genova e coautrice della ricerca. “I range di normalità definiti dallo studio, infatti, ci permettono di capire se il livello di neurofilamento misurato nel singolo paziente sia alterato rispetto al valore atteso nei soggetti di pari età e Bmi”.

Il range di normalità

Utilizzando vaste risorse di campioni di sangue conservati in una banca dati di 5.390 persone con oltre 10.000 campioni provenienti da Europa e Stati Uniti, il team ha stabilito i livelli di neurofilamenti considerati normali in diversi gruppi di età, scoprendo che generalmente aumentano di circa il 2% ogni anno, con un ritmo più rapido dopo i 50 anni di età circa. Il peso corporeo più elevato è risultato associato a livelli di NfL più bassi.

Sulla base di questi risultati, il team ha sviluppato un modello statistico sui i livelli di NfL, che tiene conto delle differenze di età e peso corporeo, e consente di derivare il punteggio “Z ” di NfL o la misura dei percentili che riflettono la deviazione dai livelli considerati normali nella popolazione generale per un dato peso ed età.

Rilevare l’attività della malattia

Il team ha quindi testato il valore predittivo del punteggio nei campioni di sangue derivati dai 1.313 individui presenti nella Swiss MS Cohort, un gruppo di persone con sclerosi multipla che sono state seguite per diversi anni. Hanno scoperto che i punteggi Z più alti risultavano indicatori del rischio di un aumento dell’attività della malattia (come la ricaduta della SM, o più disabilità o infiammazione attiva rilevata con la risonanza magnetica) nell’anno successivo. Gli individui con un punteggio Z degli NfL superiore a 1,5 (93,3 percentile) erano associati a tre volte il rischio di attività della malattia nell’anno successivo.

Marcatore di efficacia delle terapie

I ricercatori hanno anche esaminato i punteggi Z di NfL come marcatori di efficacia delle terapie per la sclerosi multipla. Guardando tra i gruppi, quelli con terapie altamente efficaci, come gli anticorpi monoclonali (alemtuzumab, natalizumab, ocrelizumab, rituximab) tendevano ad avere punteggi Z NfL quasi normali, mentre quelli con terapie di prima generazione meno potenti (interferoni, glatiramer acetato) tendevano ad avere punteggi Z più alti, più vicini ai punteggi di coloro che non erano in terapia.

I prossimi passi

Il team è stato in grado di confermare questi risultati nei campioni di sangue di 4341 partecipanti seguiti nel Registro Svedese SM, che ha convalidato la capacità predittiva dell’NfL per il decorso della SM, oltre ad essere un indicatore della risposta alla terapia.

Sono in corso ulteriori ricerche per comprendere ulteriormente in che modo i livelli di NfL nel sangue possono essere influenzati da altre condizioni mediche, se i livelli di NfL sono sostanzialmente diversi nelle diverse popolazioni e come questo biomarcatore può essere utilizzato come misura dell’efficacia negli studi clinici.

Per promuovere questo importante lavoro e per facilitare l’uso dei punteggi Z (o percentili) nella pratica clinica, il team dei ricercatori ha sviluppato una piattaforma online che consente il calcolo dei punteggi Z delle persone e per interpretare le misurazioni NfL nella SM, come potenziale modo per valutare l’attività attuale o futura della malattia.