La supply chain del farmaco veterinario: GDP, trasporto e tracciabilità

Webinar, 11 aprile 2022, ore 15.00 – 17.30

Introduzione

Il Regolamento (UE) 2019/6 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1248, applicabili dal 28 gennaio 2022, stabiliscono importanti novità per quanto riguarda la supply chain del farmaco veterinario.

Ciascun operatore economico parte della filiera distributiva sarà infatti chiamato a garantire il controllo e la tracciabilità del farmaco per tutto il processo, attraverso la conformità alle Buone Pratiche di Distribuzione che costituiscono un punto di riferimento per la tutela della catena di fornitura e dell’integrità dei medicinali.

Il corso ha l’obiettivo di approfondire il quadro normativo e regolatorio nell’attuale fase di sviluppo e di fornire indicazioni pratiche ed operative su come adeguarsi ai nuovi obblighi imposti dalle GDP con particolare riferimento a: conformità ai nuovi standard qualitativi, tracciabilità e trasporto dei medicinali veterinari.

A chi è rivolto il corso

Il corso è rivolto alle aziende di produzione e agli operatori logistici coinvolti nel processo distributivo dei medicinali ad uso veterinario, quali aziende farmaceutiche, distributori intermedi, depositari, trasportatori.

Requisiti d’accesso

Corso base

È richiesta una conoscenza minima dei principi normativi che regolano la distribuzione dei farmaci veterinari

Che cosa imparerai

Partecipando al webinar avrai l’opportunità di approfondire i seguenti aspetti:

Le principali novità introdotte dal Regolamento (UE) 2019/6 e dal Regolamento di esecuzione 2021/1248 in ambito distributivo

e dal in ambito distributivo Gli standard qualitativi definiti nelle Buone Pratiche di Distribuzione dei medicinali ad uso veterinario

Le misure in materia di buona pratica di distribuzione atte a garantire l’identità, l’integrità, la tracciabilità dei medicinali veterinari lungo tutta la catena di fornitura

atte a garantire l’identità, l’integrità, la tracciabilità dei medicinali veterinari lungo tutta la catena di fornitura I principali adempimenti per un trasporto conforme e in sicurezza dei medicinali veterinari

Programma

Il quadro normativo sui medicinali ad uso veterinario: la nuova legislazione in tema di distribuzione introdotta dal Regolamento (UE) 2019/6

Le Buone pratiche di distribuzione dei farmaci veterinari previste dal Regolamento (UE) 2021/1248

previste dal Regolamento (UE) 2021/1248 Gli standard qualitativi richiesti dalle GDP per l’intero ciclo operativo e distributivo del medicinale veterinario: gli elementi principali dall’approvvigionamento alla consegna finale

per l’intero ciclo operativo e distributivo del medicinale veterinario: gli elementi principali dall’approvvigionamento alla consegna finale Caratteristiche e requisiti per il trasporto dei farmaci veterinari : pianificazione, analisi dei rischi, gestione della qualità, allocazione delle responsabilità

: pianificazione, analisi dei rischi, gestione della qualità, allocazione delle responsabilità Il rispetto della “catena del freddo” e le misure applicabili per garantire il controllo

e le misure applicabili per garantire il controllo La tracciabilità, la rintracciabilità, i reclami e i medicinali sospetti falsificati : come gestirli

: come gestirli Le auto-ispezioni, le ispezioni e la gestione delle attività esternalizzate

Docenti

Vanessa Del Gaudio, Healthcare Supply Chain Senior Consultant

Avvocato specializzato nel settore degli appalti pubblici, si occupa di distribuzione, diritto farmaceutico e Medical Devices e in generale di tutte le tematiche giuridiche e politiche afferenti l’healthcare supply chain. Per quattro anni ha lavorato nell’area legale di Assoram – Associazione Operatori Commerciali e Logistici -che rappresenta oltre cento aziende della distribuzione e dei servizi relativi ai prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, cosmetici, dispositivi medici e sanitari a uso umano e veterinario -supportando le imprese associate nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme di settore

Luca De Toro, CEO e Founder HSC S.p.A.

È fondatore e Amministratore di HSC S.p.A., startup innovativa che crea e implementa strategie e architetture digitali complesse per Supply Chain globali e locali.

Appassionato di blockchain, scrive articoli in materia di digital transformation, logistica, trasporti e buone pratiche di distribuzione farmaceutica, con pubblicazioni su riviste di settore.

Collabora con società di formazione e interviene come docente e speaker a corsi, seminari e convegni.

