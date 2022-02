Milleproroghe, la Camera approva: via libera alla proroga per le commissioni Aifa

Ora il testo al Senato per la votazione finale. Il provvedimento rinvia al 30 giugno 2022 la scadenza della Commissione tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso

di Redazione Aboutpharma Online

La Camera ha approvato in via definitiva il decreto Milleproroghe, inviando il testo al Senato per un ultimo passaggio. Tra le misure, c’è una nuova proroga per i due organismi fondamentali per il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa): la Commissione tecnico-scientifica (Cts) e il Comitato prezzi e rimborso (Cpr). La scadenza del mandato delle commissioni viene prorogata dal 30 giugno 2022.

Commissioni e assunzioni

Già a fine 2021, nell’ambito del cosiddetto “decreto Pnrr”, era stata introdotta una proroga fino al 28 febbraio 2022 per i componenti di Cts e Cpr le cui nomine erano scadute a novembre. Il tutto in contraddizione con le nuove nomine per Cts e Cpr licenziate dalla Conferenza Stato-Regioni a ottobre in vista del rinnovo. Ora con il Milleproroghe un nuovo congelamento dello status quo.

Per l’Aifa il decreto Milleproroghe prevede anche una deroga al blocco delle assunzioni per il 2022 e l’ente regolatorio potrà prorogare e rin­novare, fino al completamento delle procedure concorsuali, 30 contratti di collaborazione coordinata e con­tinuativa e 39 contratti di prestazio­ne di lavoro flessibile (scaduti a fine 2021).

Sperimentazione animale

In materia di ricerca, il decreto prevede anche il rinvio al primo luglio 2025 dell’applicazione del divieto di impiego di animali nelle ricerche sulle sostanze d’abuso e sugli xenotrapianti d’organo, oggetto di una procedura d’infrazione da parte dell’Ue. Il testo originario del Governo prevedeva la proroga solo per sei mesi, ma l’esecutivo è stato battuto in Commissione. Con la proroga, la ricerca italiana in questo campo potrà proseguire. Viene stabilito anche che il monitoraggio sulla disponibilità di metodi alternativi alla sperimentazione animale sia effettuato a cadenza annuale entro il 30 giugno.