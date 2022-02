Nasce Haleon dallo spin-off della divisione Consumer Healthcare di Gsk

La nuova azienda è sul punto di separarsi dal Gruppo e quotarsi come una nuova società a metà del 2022. Sarà capace di generare un fatturato annuo di circa 10 miliardi di sterline

Si chiamerà Haleon la nuova società, che nascerà dallo spin-off della divisione Consumer Healthcare di GlaxoSmithKline plc (Gsk) a metà del 2022. Haleon (pronunciato “Hay-Lee-On”) è ispirato dalla fusione delle parole “Hale”, un’antica parola inglese che significa “in buona salute” e Leon, associata alla parola “forza”. La nuova brand identity è stata sviluppata con il contributo di dipendenti, professionisti sanitari e consumatori e verrà diffusa a livello mondiale negli oltre 100 mercati in cui opera l’azienda.

Il lancio a metà del 2022

“Presentare Haleon al mondo segna un altro passo nel nostro viaggio per diventare un’azienda autonoma” ha dichiarato Brian McNamara, Chief Executive Officer designato di Haleon. “Il nostro nome è radicato nell’obiettivo di assicurare una migliore salute quotidiana, mantenendo un approccio orientato sui bisogni delle persone, e di essere leader mondiali nel settore consumer healthcare. Siamo sulla buona strada per lanciare Haleon a metà del 2022 e il nostro slancio commerciale è forte. Non vediamo l’ora di aggiornare gli investitori e gli analisti su questi aspetti, durante il nostro Capital Markets Day il 28 febbraio”.

La nascita di Haleon

La costituzione di Haleon è il risultato di una serie di trasformazioni strategiche e investimenti realizzati nel corso degli ultimi otto anni da Gsk al business consumer health, tra cui le integrazioni delle divisioni consumer di Novartis e Pfizer. Si tratta pertanto di un’azienda globale di elevato valore capace di generare un fatturato annuo di circa 10 miliardi di sterline. Haleon sarà un’azienda autonoma, tra i leader mondiali nel settore consumer healthcare.

La quotazione in borsa

“Haleon dà vita ad anni di duro lavoro da parte di molte persone eccezionali per costruire una nuova azienda interamente dedicata alla salute quotidiana” ha aggiunto Emma Walmsley, Chief Executive Officer di Gsk. “Ha forti prospettive di crescita e, grazie alla quotazione in borsa, garantirà un valore significativo per gli azionisti di Gsk”.

Una volta quotata, Haleon avrà un portfolio di marchi leader nelle loro categorie (tra cui Sensodyne, Voltaren, Parodontax e Multicentrum) e un mercato complessivo che vale 150 miliardi di sterline e che riflette un’attenzione sempre crescente alla salute e al benessere.

Il Capital Markets Day

Il nome è stato i rivelato prima del Consumer Healthcare Capital Markets Day che Gsk ha organizzato per investitori e analisti, in programma lunedì 28 febbraio, per fornire dettagli sulla strategia complessiva, capabilities e operations di Haleon, oltre che informazioni finanziarie dettagliate e le ambizioni di crescita del business. Per i potenziali investitori, Haleon offrirà una crescita organica del fatturato attrattiva, un’espansione del margine operativo e un’elevata e costante generazione di cassa.

Il ruolo dell’Italia

“Anche in Sud Europa Haleon, grazie ai suoi 680 collaboratori, ha intenzione di rappresentare il punto di riferimento per la salute quotidiana dei consumatori” ha dichiarato Giuseppe Abbadessa, Amministratore Delegato di Gsk Consumer Healthcare Italia e General Manager Southern Europe. “L’Italia in particolar modo svolgerà un ruolo strategico per la nuova azienda sia per le sue performance commerciali sia per l’eccellenza produttiva del sito di Aprilia, uno dei 25 siti di produzione della divisione Consumer Healthcare, grazie al quale i nostri prodotti più importanti come Voltaren, Multicentrum e Polase entrano nelle case dei consumatori in più di 40 mercati in Europa, Medio Oriente e Africa”.

Lo stabilimento di Aprilia, in provincia di Latina, impiega 650 persone. Fondato nel 1958, è specializzato nella produzione e confezionamento sia di prodotti da banco per la gestione del dolore che integratori alimentari in forme solide e semi solide. Oggi vanta una capacità produttiva annuale di oltre 100 milioni di confezioni di prodotti.