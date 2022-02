Approvare il decreto tariffe: l’appello di oltre 130 associazioni dei pazienti  

Il provvedimento aggiorna i nomenclatori per la specialistica ambulatoriale e le protesi. È un tassello fondamentale per l’applicazione dei “nuovi” Lea, atteso da cinque anni. Ma serve il via libera della Conferenza Stato-Regioni

Oltre 130 associazioni scrivono alle istituzioni per chiede l’approvazione del cosiddetto “decreto tariffe”. Un provvedimento che aggiorna i nomenclatori per la specialistica ambulatoriale e l’assistenza protesica, essenziale per l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), atteso da cinque anni e ancora fermo sul tavolo delle Regioni. L’appello è sottoscritto da sigle aderenti al Coordinamento nazionale associazioni malati cronici (Cnamc) di Cittadinanzattiva e all’Alleanza malattie rare coordinata dall’osservatorio Omar.

Cinque anni di attesa

“Cinque anni fa – ricordano le associazioni in una nota – veniva pubblicato il Dpcm 12 gennaio 2017 che ancora oggi chiamiamo ‘nuovi’ Lea. Ancora oggi tutti i cittadini ne attendono la piena attuazione che è possibile soltanto a partire dall’approvazione del nuovo nomenclatore tariffario. Ebbene il cosiddetto Decreto Tariffe è arrivato qualche settimana fa e ora è fermo sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni, ma queste ultime continuano a non trovare una intesa”. Un primo appello delle associazioni era stato lanciato due settimane fa.

I nuovi Lea al palo

“Per la salute dei cittadini il tempo è estremamente prezioso, lo è ancora di più per molte patologie croniche e rare che sono caratterizzate da un decorso estremamente veloce e da esiti altamente invalidanti. Per questo – sottolineano le associazioni – riteniamo doveroso che le istituzioni si adoperino per rendere esigibile il diritto alla salute dei cittadini e il diritto ad una migliore qualità di vita. L’approvazione del Decreto garantirebbe l’erogazione di nuove e lungamente attese prestazioni, ma soprattutto ne agevolerebbe l’erogazione uniforme su tutto il territorio nazionale. Tra i provvedimenti che trovano un blocco in questa mancata attuazione dei nuovi Lea c’è il decreto di aggiornamento del panel degli screening neonatali, fermo al 2016, l’inserimento nella lista delle patologie esenti di malattie rare e croniche precedentemente non incluse e anche il riconoscimento al diritto alla Pma (procreazione medicalmente assistita) per alcune persone affette da patologie genetiche trasmissibili. Manifestiamo – conclude la lettera – la nostra piena disponibilità ad essere auditi, al fine di poter validamente rappresentare le ragioni sottese a questa richiesta”.

I destinatari

La lettera delle associazioni è stata inviata al presidente del Consiglio, Mario Draghi; al ministro della Salute, Roberto Speranza; al presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga e al coordinatore della Commissione Salute delle Regioni, Raffaele Donini.

LA LETTERA