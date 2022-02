AstraZeneca, nel 2023 Leif Johansson lascerà il ruolo di presidente

Dopo 11 anni alla guida della multinazionale farmaceutica anglo-svedese, ha annunciato di voler andare in pensione dopo l'assemblea generale del prossimo anno. L'azienda ha comunicato che la ricerca del suo successore procede bene

di Redazione Aboutpharma Online

Nel 2023 finirà l’era Johansson in AstraZeneca. Dopo 11 anni a capo della multinazionale farmaceutica anglo-svedese nel ruolo di presidente, Leif Johansson, 70 anni, ha annunciato di voler andare in pensione.

Le dimissioni nel 2023

Secondo le dichiarazioni della società farmaceutica, pubblicate dalla stampa inglese, il presidente si dimetterà dopo l’assemblea generale annuale del 2023. Nel frattempo prosegue la caccia al successore e il consiglio di amministrazione avrebbe chiesto a Johansson di rimanere in carica un altro anno per supervisionare questo delicato passaggio.

La carriera

Presidente di AstraZeneca dal 2012, il manager è stato anche a capo della società di telecomunicazioni Ericsson, dal 2011 al 2018. I tempi sono maturi per un cambio di poltrona, dato che i nuovi codici di governance, introdotti in Gran Bretagna nel 2019 per la successione di talenti, affermano che un presidente non deve rimanere in carica oltre i nove anni e le aziende devono considerare attentamente qualsiasi estensione per un periodo limitato. Johansson ha compiuto nove anni da presidente nel 2021 ma è rimasto al suo posto soprattutto per guidare l’acquisizione da 39 miliardi di dollari del produttore di farmaci per malattie rare Alexion e per monitorare gli sviluppi sul vaccino contro il Covid-19.

Altri cambi di poltrona

L’ex capo delle finanze Marc Dunoyer è stato trasferito a un nuovo ruolo per guidare Alexion. Della vecchia guardia di AstraZeneca rimane soltanto l’amministratore delegato Pascal Claude Roland Soriot.