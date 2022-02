Covid-19, l’Oms istituisce un centro di formazione globale sulla bioproduzione nella Repubblica di Corea

La mossa arriva dopo la creazione di successo di un hub globale per il trasferimento della tecnologia del vaccino mRna in Sudafrica. I prossimi paesi a ricevere supporto saranno Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Serbia e Vietnam, con l’obiettivo di aumentare la produzione farmaceutica locale

di Redazione Aboutpharma Online

Dopo il Sudafrica anche la Repubblica di Corea avrà un proprio hub globale per il trasferimento della tecnologia del vaccino mRna secondo il piano delineato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che mira a crearne degli altri a seguire anche in Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Serbia e Vietnam. Lo ha annunciato in una nota l’Oms con la Repubblica di Corea e l’Accademia dell’Oms, in cui spiega che l’hub globale di formazione sulla bioproduzione servirà tutti i paesi a basso e medio reddito che desiderano produrre prodotti biologici, come vaccini, insulina, anticorpi monoclonali e trattamenti contro il cancro .

Aiutare chi resta indietro

“Uno degli ostacoli principali al trasferimento di tecnologia di successo nei paesi a basso e medio reddito è la mancanza di una forza lavoro qualificata e di sistemi di regolamentazione deboli”, ha affermato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Costruire queste competenze garantirà di produrre i prodotti sanitari di cui hanno bisogno con un buon standard di qualità in modo che non debbano più essere gli ultimi della fila”.

L’hub di Seoul

Il governo della Repubblica di Corea ha offerto una grande struttura fuori Seoul che sta già svolgendo corsi di formazione sulla bioproduzione per le aziende con sede nel Paese e ora amplierà le sue operazioni per accogliere tirocinanti da altri paesi. La struttura fornirà formazione tecnica e pratica sui requisiti operativi e di buone pratiche di fabbricazione e integrerà la formazione specifica sviluppata dall’hub di trasferimento tecnologico del vaccino mRna in Sudafrica. L’Accademia dell’Oms lavorerà con il ministero della Salute e del Welfare coreano per sviluppare un curriculum completo sulla bioproduzione generale.

Un mondo più sicuro

“Solo 60 anni fa, la Corea era uno dei paesi più poveri del mondo”, ha affermato Kwon Deok-chul, ministro della Salute e del Welfare della Repubblica di Corea. “Con l’aiuto e il supporto dell’Oms e della comunità internazionale, siamo diventati un paese con un sistema sanitario pubblico e una bioindustria forti. La Corea custodisce profondamente la solidarietà che la comunità internazionale ci ha mostrato durante la nostra transizione. Condividendo queste lezioni che abbiamo imparato dalla nostra esperienza in passato, ci adopereremo per supportare i paesi a basso e medio reddito nel rafforzamento delle loro capacità di bioproduzione in modo da poter aprire insieme la strada verso un mondo più sicuro in caso di un’eventuale futura pandemia”.

Il rafforzamento del sistema normativo

Parallelamente, l’Oms sta intensificando il rafforzamento del sistema normativo attraverso il suo Global Benchmarking Tool (Gbt), uno strumento che valuta il livello di maturità delle autorità di regolamentazione. Il Gbt servirà come parametro principale affinché l’Oms includa i regolatori nazionali nell’elenco delle autorità elencate dalla stessa organizzazione. Un altro obiettivo è costruire una rete di centri regionali di eccellenza che fungeranno da consulenti e guide per i paesi con sistemi di regolamentazione più deboli.

I paesi coinvolti

Altri cinque paesi riceveranno supporto dall’hub globale di mRna in Sudafrica: Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Serbia e Vietnam. Sono stati scelti dopo esame di un gruppo di esperti per aver dimostrato di avere la capacità di assorbire la tecnologia e, con una formazione mirata, passare alla fase di produzione in tempi relativamente brevi. Mentre Argentina e Brasile sono stati i primi paesi della regione delle Americhe a ricevere la tecnologia mRna dall’hub globale in Sudafrica, aderendo all’iniziativa nel settembre 2021. Le aziende locali stanno già ricevendo formazione dall’hub di trasferimento tecnologico.

Un accesso più equo e tempestivo

“Siamo convinti che con il supporto tecnico dell’Oms, dei suoi uffici regionali e della comunità internazionale di esperti, riusciremo a migliorare l’accesso equo e tempestivo”, ha affermato Carla Vizzotti, ministro della Salute dell’Argentina. “Se vogliamo ottenere migliori risultati sanitari globali e regionali, inclusa una migliore preparazione per future emergenze sanitarie, dobbiamo interrompere il ciclo di dipendenza della nostra regione in un mercato globale dei vaccini altamente concentrato”.

Un’alta richiesta

Numerosi paesi hanno mostrato interesse all’hub di trasferimento tecnologico alla fine del 2021. L’Oms fornirà supporto a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta, ma attualmente sta dando la priorità ai paesi che non dispongono della tecnologia mRna ma hanno già alcune infrastrutture e capacità di bioproduzione. L’organizzazione in ogni caso avvierà discussioni con altri paesi interessati e altri destinatari della tecnologia mRna saranno annunciati nei prossimi mesi.