Diabete, il sensore indossabile migliora la gestione della glicemia

Un studio di real world condotto in sedici centri italiani su persone in terapia insulinica basal-bolus – in un periodo di 3-6 mesi – attesta un maggiore controllo dell'emoglobina glicata

I dispositivi medici per il monitoraggio in continuo del diabete entrano sempre più nella pratica clinica, sostenuti da riscontri sperimentali via via più consistenti. Lo conferma un recente studio condotto in sedici centri italiani su persone con diabete di tipo 2 in terapia insulinica basal-bolus in un periodo di osservazione di 3-6 mesi (Bosi E et al. Diabetes Res Clin Pract 2021 Dec 6; 183: 109172). Il confronto è stato posto tra l’impiego del Flash glucose monitoring (sensore indossabile per il monitoraggio continuo della glicemia) e il metodo convenzionale di auto-monitoraggio glicemico mediante pungidito (SMBG). Raggiunto l’outcome primario dell’indagine: l’emoglobina glicata migliora in modo significativo rispetto ai controlli. Un dato di grande interesse se si considera che, in diabetologia, il contenimento dei valori di glicata è un obiettivo di primaria importanza.

Più pazienti in controllo sull’emoglobina glicata

“Finora la maggior parte delle persone con diabete, di tipo 1 o 2, non raggiunge l’obiettivo glicemico”, spiega Emanuele Bosi, prima firma dello studio, fondatore del Diabetes Research Institute e professore di Medicina Interna dell’Università San Raffaele Vita Salute di Milano. “Ultimamente, però, il quadro generale del diabete è in evoluzione grazie all’avvento di diverse tecnologie, che hanno consentito notevoli progressi, sia sul piano diagnostico e del monitoraggio clinico, sia dal punto di vista farmacologico grazie alle insuline perfezionate e a una serie di nuove classi di farmaci. Si intravede quindi la possibilità di aumentare ad oltre il 50% la proporzione di pazienti in buon controllo, vale a dire con valore di emoglobina glicata ottimale, cioè inferiore a 7%”.

Endpoint sperimentale raggiunto

“L’oggetto del nostro studio, osservazionale e prospettico, era quello di capire se l’utilizzo del sensore del glucosio potesse essere utile nei pazienti con diabete di tipo 2 in terapia insulinica intensiva, cioè con 4 o più iniezioni al giorno”, continua il clinico. “L’endpoint è stato raggiunto, lo studio ha dimostrato che l’impiego del flash glucose monitoring migliora il valore di emoglobina glicata rispetto ai pazienti di controllo con SMBG”. Un dato significativo perché ottenuto su una popolazione con valori basali di glicata di 8,9, un’età media di 67 anni e una media BMI pari a 30,5, cioè al limite tra il sovrappeso e la franca obesità. In altre parole, la popolazione dello studio riflette da vicino la popolazione generale con diabete di tipo 2.

Più consapevolezza sullo stile di vita fa la differenza

A che cosa si deve questo risultato? “Probabilmente – rileva Emanuele Bosi – è legato al fatto che le persone acquisiscono maggiore consapevolezza circa l’andamento glicemico e conseguentemente si comportano meglio nel loro stile di vita. In altre parole, mangiano un po’ meno e si muovono di più. Contrariamente ad altri studi, il nostro non ha segnalato modifiche della terapia farmacologica, insulina o altri farmaci associati. Una combinazione di modifiche di stile di vita, ovvero un’alimentazione più corretta e un aumento dell’attività fisica, potrebbe giustificare il risultato. Non abbiamo altre spiegazioni. È un miglioramento dell’educazione: avere la propria glicemia sempre sotto controllo aiuta a gestire meglio il diabete”.

Aumentano i pazienti che si servono del sistema

“Un altro vantaggio del sistema flash è che l’informazione sull’andamento glicemico è più completa. La misurazione con le strisce è accurata ma puntiforme, mentre, in questo caso, noi medici visualizziamo una curva che riporta l’andamento momento per momento. Le nostre decisioni sono più ragionate”, nota il cattedratico. “Nell’ambito del diabete di tipo 1, la maggior parte degli assistiti ormai utilizza un sistema di monitoraggio in continuo del glucosio, ma sempre di più lo vediamo anche tra i pazienti con diabete di tipo 2 in terapia insulinica. Sono già tanti ma cresceranno ancora”.

