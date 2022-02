Ema adotta uno standard unico per le informazioni elettroniche sui medicinali

Il progetto ePI dell'European medicines regulatory network (Emrn) mira ad armonizzare i dati digitali sui farmaci all'interno dell'Ue e prevede anche altre funzionalità come le notifiche automatiche di aggiornamento, l’accesso a video o contenuti audio di supporto e strumenti di segnalazione online delle reazioni avverse

di Redazione Aboutpharma Online

I medicinali dell’Unione europea avranno uno standard comune per le informazioni elettroniche del prodotto (ePI). L’European medicines regulatory network (Emrn) ha deciso di adottare dati digitali armonizzati per i farmaci europei, basandosi sul Fast healthcare interoperability resources (Fhir), uno standard tecnico internazionale che descrive i formati e gli elementi dei dati e un’interfaccia di programmazione dell’applicazione per lo scambio di cartelle cliniche elettroniche. Fhir supporta anche lo scambio di informazioni su medicinali, sostanze e dati di riferimento all’interno dell’European medicines regulatory network.

Gli step per l’adozione di un ePI europeo

Lo standard comune è uno dei risultati chiave del progetto ePI (electronic product information) gestito dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema), dalle autorità nazionali competenti (Nca) e dalla Commissione europea nel 2021. Un programma pilota successivo, sostenuto dal finanziamento dell’Ue con il programma EU4Health, si concentrerà sullo sviluppo di strumenti e linee guida per il funzionamento dell’ePI prima dell’attuazione.

Le informazioni dei medicinali

Le informazioni sul prodotto (PI) di un medicinale includono il foglio illustrativo per i pazienti e il riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) per gli operatori sanitari. Questi documenti accompagnano ogni singolo medicinale autorizzato nell’Ue e spiegano come dovrebbe essere usato e prescritto. Con lo standard comune sulle informazioni elettroniche (ePI) si potrà avere maggiore chiarezza nei confronti dei pazienti, dei consumatori e degli operatori sanitari, favorendo il loro processo decisionale informato.

I vantaggi

L’ePI può essere aggiornato immediatamente, appena le nuove informazioni diventano disponibili, dà nuove opportunità per personalizzare i dati sul prodotto in base alle esigenze individuali e per renderle più facilmente accessibili agli utenti con abilità diverse. Gli sviluppi futuri potrebbero includere anche altre funzionalità come le notifiche automatiche di aggiornamento, l’accesso a video o contenuti audio di supporto e strumenti di segnalazione online delle reazioni avverse.