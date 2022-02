Farmaci nel Ddl Concorrenza, Sihta: servono analisi del fabbisogno e Hta

La Società italiana di Health technology assessment in audizione al Senato. I commenti su distribuzione, farmaci equivalenti e negoziazioni dei prezzi

Analisi dei fabbisogni, pianificazione, scelte basate sul valore. Sono alcuni dei concetti chiave dell’audizione parlamentare della Società italiana di health technology assessment (Sihta), invitata dalla Commissione Industria, commercio e turismo del Senato a dare un contribuito sul Ddl Concorrenza. “Come società scientifica, al fine di garantire la quantità di farmaci per soddisfare la domanda reale, – ha detto il presidente della Sihta, Francesco Saverio Mennini, commentando il passaggio del ddl sulla distribuzione dei farmaci – riteniamo che debbano essere effettuate delle analisi del fabbisogno, a garanzia del Servizio sanitario nazionale, per rendersi conto della disponibilità certa e per soddisfare il bisogno reale, e a garanzia delle aziende produttrici che potranno programmare la produzione così da consentire l’efficienza economica.Riteniamo che l’Hta debba essere usato quale strumento principale grazie alle caratteristiche di multidimensionalità”.

Hta e pianificazione

Il presidente della Sihta ha auspicato un ritorno alla pianificazione sanitaria, supportata dallo strumento dell’Hta con riferimento specifico al modello di accreditamento: “Una delle caratteristiche del modello di Hta è quella di produrre delle evidenze, seguendo una metodologia multidominio che consente, oltre alla corretta valutazione delle tecnologie, anche il monitoraggio, elemento portante ai fini di una corretta pianificazione e programmazione. Questo approccio permette ai decisori di selezionare gli indicatori di processo più adeguati ai fini di una corretta pianificazione sanitaria. Negli ultimi 15-20 anni, abbiamo fatto ricorso a strumenti di carattere emergenziale senza una corretta pianificazione mentre oggi, dopo il periodo della pandemia, sembrano proprio essersi creati i presupposti per garantire un nuovo Rinascimento del nostro sistema sanitario che non può prescindere da una efficiente programmazione e pianificazione (anche e soprattutto organizzativa-gestionale). È necessario – ha aggiunto Mennini – colmare il gap strutturale e tecnologico che purtroppo caratterizza il nostro territorio con differenze specie fra Nord e Sud e che va anche ad impattare sulla mobilità sanitaria, generando costi incrementali, inefficienze e, soprattutto, iniquità nell’accesso alle cure”.

Le scelte sui farmaci

Sul tema della rimborsabilità dei farmaci equivalenti, Mennini ha aggiunto: “La scelta dell’accordo quadro sembra essere la soluzione più ragionevole, a tutela di un corretto approccio concorrenziale, sia per l’interesse dell’amministrazione sia per l’interesse degli operatori economici e per la sostenibilità economica”.

Poi un passaggio dedicato all’articolo 16 del Ddl Concorrenza. Questo interviene sui farmaci in attesa di definizione del prezzo, quelli collocati nella classe C(nn), che possono essere commercializzati prima dell’accordo sul prezzo con Aifa e quindi acquistati dalle strutture sanitarie. Il Ddl, si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, “prevede un meccanismo di deterrenza rispetto a condotte dilatorie delle imprese farmaceutiche, in base al quale l’Aifa deve sollecitare l’azienda titolare dell’Aic di un farmaco (che sia di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale) a presentare la domanda di classificazione fra i medicinali erogabili a carico del Ssn entro trenta giorni dal rilascio dell’Aic. Decorso inutilmente tale termine, viene data informativa nel sito istituzionale dell’Aifa viene applicato l’allineamento al prezzo più basso all’interno dell’Atc”.

Mennini ha riassunto così la proposta Sihta: “Crediamo si possa inserire un addendum in cui specificare che dopo 30 giorni e dopo un massimo di 90 giorni sarà possibile fare la domanda di rimborso obbligando la ditta a presentare un dossier di Hta così da portare a conoscenza il decisore delle evidenze e garantire una decisione informata sul reale Valore garantendo un livello di assistenza adeguato. Il prezzo più basso è un approccio superato, anche il nuovo Codice degli appalti – ha concluso il presidente della Sihta – suggerisce di passare a una analisi di Hta per valorizzare le peculiarità delle nuove tecnologie, superando la mera logica del prezzo”.