Ricerca clinica: Iqvia estende la partnership con Humanitas agli ospedali di Bergamo e di Catania

di Redazione AboutPharma online

A tre anni dalla creazione del primo prime site italiano per la ricerca clinica, Iqvia, e l’Irccs Istituto clinico Humanitas di Rozzano estendono la partnership ad altre due strutture: Humanitas Gavazzeni di Bergamo e Humanitas Istituto clinico Catanese a Misterbianco (Catania). Attraverso queste partnership, Iqvia punta a potenziare l’accesso dei pazienti alle terapie più innovative. La principale area di ricerca clinica è quella oncologica che interessa circa il 50% degli studi clinici condotti in Italia.

Investimento in ricerca

“L’investimento in ricerca clinica rappresenta un vantaggio per l’intero sistema sanitario che beneficia dell’accesso anticipato ai farmaci sperimentali e delle risorse messe in campo dall’industria farmaceutica – dichiara Sergio Liberatore, Amministratore delegato di Iqvia Italia. L’obiettivo è quello di ottenere dati affidabili e garantire farmaci innovativi ed efficaci ai pazienti il più presto possibile. Questo accordo rappresenta un’opportunità per migliorare l’accesso dei pazienti a nuove terapie”.

I vantaggi

“Sono sotto gli occhi di tutti gli enormi vantaggi che la ricerca apporta alla salute: misurabili in termini di allungamento della vita, possibilità di guarigione di molte malattie e qualità della vita stessa – spiega Emilio Bombardieri, direttore scientifico di Humanitas Gavazzeni e Castelli di Bergamo – Humanitas Gavazzeni da tempo conduce con successo numerosi progetti di ricerca clinica su diverse aree specialistiche. L’opportunità offerta da Iqvia al nostro ospedale di entrare a far parte di una rete internazionale di Centri di eccellenza per la sperimentazione clinica, non solo rappresenta un riconoscimento, ma è una nuova opportunità di aggiornamento continuo, di stimolo e di ottimizzazione della qualità della assistenza, in quanto è possibile garantire ai malati un maggiore spettro di opzioni terapeutiche”.

Accesso alle cure oncologiche innovative

“L’avvio di questa nuova collaborazione – afferma Alessandro Repici, Direttore Scientifico di Humanitas Istituto Clinico Catanese – prosegue nell’impegno che da anni l’Istituto ha profuso nel garantire ai pazienti, non solo siciliani, l’accesso alle cure oncologiche più innovative. La partecipazione di Humanitas a numerosi studi clinici internazionali ha inoltre contribuito alla definizione di nuove pratiche cliniche nella cura di determinate patologie oncologiche, aggiornando protocolli e percorsi a beneficio dei pazienti”.