Terapie geniche, Takeda stringe un accordo da 2 miliardi con l’americana Code Bio

Le due società progetteranno e svilupperanno inizialmente una terapia mirata, sfruttando la piattaforma proprietaria di Code Biotherapeutics (3Dna), per un programma di malattie rare del fegato

di Redazione AboutPharma online

Due miliardi di dollari. A tanto ammonta l’accordo stipulato tra il colosso giapponese Takeda e la biotech americana Code Biotherapeutics per lo sviluppo di nuove terapie geniche nella lotta alle malattie rare.

L’accordo

Secondo quanto prevede l’accordo, riporta una nota diffusa dalle due società, Takeda e Code Bio progetteranno e svilupperanno inizialmente una terapia genica mirata, sfruttando la piattaforma proprietaria di Code Bio (3Dna), per un programma di malattie rare del fegato. Inoltre, la partnership servirà a condurre ulteriori studi per programmi di lotta alle malattie rare causate dal sistema nervoso centrale. Più nel dettaglio, Takeda ha il diritto di esercitare opzioni per una licenza esclusiva su quattro programmi di ricerca.

Code biotech, la piattaforma

La piattaforma mirata di somministrazione della terapia non virale 3Dna di Code Bio è progettata per superare i limiti di altri approcci di somministrazione delle terapie genetiche e sbloccare completamente il potenziale di tali cure. Il design sintetico e multivalente della piattaforma consente il targeting specifico delle cellule, la consegna di grandi carichi genetici e il potenziale di ridosabilità.

“Miriamo a fornire cure funzionali ai pazienti con malattie genetiche ed ematologiche rare attraverso programmi di terapia genica di nuova generazione”, ha affermato Madhu Natarajan, capo dell’unità di drug discovery per le malattie rare di Takeda. “La piattaforma 3Dna di Code Bio ci consentirà di costruire sulle basi che abbiamo stabilito attraverso le nostre capacità interne e partnership esterne e, si spera, ci consentirà di sviluppare terapie geniche ridosabili e durevoli che saranno superiori agli approcci attuali”.

La strategia di Takeda

La strategia di Takeda sta prendendo sempre più forma, come emerge dalle operazioni concluse di recente. Secondo quanto riporta il sito specializzato Fierce biotech, la big pharma giapponese ha scommesso 3,6 miliardi di dollari sulle terapie geniche in vivo di Poseida Therapeutics per sei-otto programmi su malattie epatiche ed ematologiche in ottobre. Qualche settimana prima Takeda ha investito 1,12 miliardi di dollari per lo sviluppo delle terapie geniche di Selecta Biosciences legati ai disturbi da accumulo lisosomiale.