Egualia: Enrique Häusermann confermato presidente

L’associazione delle imprese di farmaci equivalenti elegge i vertici per il biennio 2022-2023. Stefano Collatina e Geremia Seclì restano alla guida, rispettivamente, dei gruppi dedicati a biosimilari (Ibg) e Value added medicines (Vam)

di Redazione Aboutpharma Online

Egualia sceglie la continuità: Enrique Häusermann (Injectalia) è stato confermato alla presidenza dell’associazione che riunisce i produttori di farmaci equivalenti, biosimilari e Value added medicines. Lo ha deciso l’assemblea elettiva che si tenuta a Milano. All’ordine del giorno il rinnovo degli organi istituzionali per il biennio 2022-2023.

La squadra

Häusermann sarà affiancato in consiglio di presidenza, nel ruolo di vicepresidenti, da Hubert Puech d’Alissac (Teva Italia) in rappresentanza delle grandi aziende; Cinzia Falasco Volpin (Zentiva Italia), per le medie aziende e Davide Businelli (Lab. Farmacologico Milanese) per le piccole aziende.

Vicepresidenti con delega nelle diverse aree di attività dell’associazione sono stati eletti: Paolo Angeletti (Salf), per l’area Produzione industriale e Conto terzi; Massimiliano Rocchi (Accord Healthcare Italia S.r.l.) per il canale Ospedale; Fabio Torriglia (Mylan Italia, a Viatris company), per il canale Farmacia e Distribuzione intermedia; Stefano Collatina (Baxter Italia) per l’area Biosimilari e Alberto Giraudi (Abc Farmaceutici) per l’Area relazioni istituzionali.

Confermato Gualtiero Pasquarelli (Doc generici) come tesoriere dell’associazione. Fanno parte del Consiglio Direttivo anche Salvatore Butti (EG), Giuseppe Degrandi (Fresenius Kabi Italia), Enrica Tornielli (Sandoz), Giorgio Oberrauch (Doppel Farmaceutici), Andrea Rottura (Pensa Pharma).

Biosimilari e Vam

Stefano Collatina, country Lead di Baxter Italia, è stato confermato come coordinatore del consiglio esecutivo dell’Italian biosimilars group (Ibg). Vice coordinatori sono stati nominati Eugenio Rossi (Sandoz Business Unit Head Biopharma & Hospital) e Laura Borgna (Mylan/ Viatris Hospital care BU and P&MA Director).

Geremia Seclì (Medac Pharma) è stato confermato alla guida del Gruppo Value added medicines (Vam), con Claudio Bellomo (Mylan Italia – Viatris) come vice coordinatore.