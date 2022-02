Trasparenza nei rapporti tra medici e industria: il Sunshine Act verso il sì definitivo

Il Senato ha approvato il provvedimento, che ora torna alla Camera. Prevista la creazione di un registro pubblico online per tutte per le erogazioni di denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate dalle imprese in favore di operatori sanitari e organizzazioni

di Redazione Aboutpharma Online

Più trasparenza nei rapporti tra industria e medici. Il Senato ha approvato il Sunshine Act, che ora passa alla Camera. È il provvedimento proposto dal Movimento Cinque Stelle per fare luce sui cosiddetti “trasferimenti di valore” destinatati dalle aziende del settore heathcare (farmaceutiche e dei dispositivi, ma non solo) a camici bianchi e organizzazioni sanitarie. Il testo era stato approvato per la prima volta dalla Camera nel 2019, poi è sparito dai radar. Modificato dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato, il testo ora dovrà tornare a Montecitorio per il via libera definitivo.

Il registro pubblico

Fra i punti principali del Sunshine Act c’è la creazione, sul sito internet istituzionale del ministero della Salute, di un registro pubblico telematico liberamente accessibile per la consultazione, dove saranno pubblicate le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un’impresa produttrice in favore di un soggetto operante nel settore della salute o di una organizzazione sanitaria.

L’articolo 3 del provvedimento prevede un regime obbligatorio di pubblicità per:

le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un’impresa produttrice in favore di un soggetto operante nel settore della salute, qualora abbiano un valore unitario maggiore di 100 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 1.000 euro;

le convenzioni e le erogazioni, effettuate da un’impresa produttrice in favore di un’organizzazione sanitaria, qualora abbiano un valore unitario maggiore di 1.000 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro;

gli accordi delle imprese produttrici con i soggetti operanti nel settore della salute o con le organizzazioni sanitarie che producano vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca.

L’articolo 4 richiede una comunicazione annuale al registro pubblico telematico da parte delle imprese produttrici costituite in forma societaria, qualora uno o più soggetti operanti nel settore della salute o una o più organizzazioni sanitarie ricorrano in una delle seguenti condizioni:

siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l’anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni;

abbiano percepito dalla società, nell’anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l’utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.

Le imprese produttrici

Il testo del Sunshine Act specifica che per impresa produttrice si intende “qualunque soggetto, anche appartenente al terzo settore che direttamente o nel ruolo di intermediario o di impresa collegata, esercita un’attività diretta alla produzione o all’immissione in commercio di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, anche non sanitari, ivi compresi i prodotti nutrizionali, commercializzabili nell’ambito della salute umana e veterinaria, ovvero all’organizzazione di convegni e congressi riguardanti i medesimi oggetti”.

Più trasparenza

“Si tratta di un prezioso strumento di trasparenza – commentano in una nota i parlamentari M5S delle commissioni Igiene e Sanità del Senato e Affari Sociali della Camera – che coniuga il contrasto ai conflitti di interesse e la prevenzione della corruzione, concretizzando così il diritto dei cittadini alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute. Parliamo di un intervento normativo che allinea l’Italia ad altri importanti Paesi come Francia e Stati Uniti e ci pone all’avanguardia sul fronte della trasparenza in sanità: non dobbiamo dimenticare che il 5% del Fondo sanitario nazionale viene eroso dalla corruzione. Più trasparenza – concludono – significa recuperare importanti risorse per il diritto alla salute degli italiani”.

IL TESTO