Consip: nel sistema Sdapa anche gli antivirali usati contro Covid

La centrale acquisti della Pa arricchisce l’offerta della piattaforma di negoziazione, uno strumento che nel 2021 è stato utilizzato dalle amministrazioni del Ssn per bandire gare dal valore complessivo di otto miliardi di euro

Consip amplia la gamma di farmaci disponibili attraverso il sistema dinamico d’acquisto della Pubblica amministrazione (Sdapa), includendo gli antivirali usati contro Covid-19. Lo Sdapa è una piattaforma per la negoziazione di appalti specifici da cui derivano convenzioni e accordi quadro. “Consip ha arricchito la propria offerta – spiega la centrale acquisti in una nota – inserendo all’interno del catalogo-prodotti tutti i farmaci antivirali per la cura del Covid-19 che hanno ottenuto di recente l’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia. Grazie al continuo aggiornamento della lista dei principi attivi disponibili, lo Sdapa Farmaci si conferma, anche nell’attuale contesto emergenziale, una piattaforma di negoziazione altamente flessibile in grado di rispondere pienamente e prontamente al fabbisogno di farmaci delle aziende sanitarie”.

I numeri dello Sdapa

Lo Sdapa è stato istituito nel 2011 e ha permesso finora alle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale (Ssn) di indire gare per l’approvvigionamento di prodotti farmaceutici per un valore complessivo di oltre 34 miliardi euro consentendo loro di scegliere tra oltre 6.800 prodotti, tra cui farmaci innovativi, farmaci biologici, emoderivati, vaccini. Solo nel 2021 il valore complessivo delle gare gestite ha raggiunto quota otto miliardi di euro.

Semplificazione

“L’eccezionale risultato del 2021 – sottolinea la nota Consip – conferma l’apprezzamento della Pa verso lo Sdapa, che permette di negoziare in autonomia gare in maniera rapida e semplificata. La standardizzazione di procedure e documentazione di gara – sempre aggiornate rispetto alla più recente normativa – e la semplificazione delle modalità di partecipazione per le imprese consentono infatti una significativa riduzione dei tempi di gara e di valutazione delle offerte”.