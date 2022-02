Eleonora Selvi è la nuova presidente nazionale di Senior Italia FederAnziani

“Con la crisi in corso è ancora più necessario tutelare anziani e famiglie. Ringrazio il Consiglio Nazionale per la fiducia accordatami e ringrazio Roberto Messina per il lavoro unico che ha svolto in questi anni", così commenta la nomina la neo presidente

di Redazione Aboutpharma Online

Cambio di poltrona per la presidenza nazionale di Senior Italia FederAnziani, la federazione delle associazioni della terza età. Eleonora Selvi, già portavoce dell’organizzazione, è stata eletta presidente dal consiglio nazionale, succedendo a Roberto Messina che ha rassegnato le dimissioni.

Più tutela a famiglie e anziani

“Con la crisi in corso – ha commentato la neo presidente nazionale di FederAnziani – è ancora più necessario tutelare anziani e famiglie. Ringrazio il Consiglio Nazionale per la fiducia accordatami e ringrazio Roberto Messina per il lavoro unico che ha svolto in questi anni, fondando questa federazione prima e rendendola poi un’organizzazione così proattiva, così capace di incidere realmente nella società, un interlocutore che rappresenta i senior presso l’opinione pubblica, le istituzioni, il mondo della salute e del sociale”.

Gli effetti della crisi in Ucraina

In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, a causa della guerra Russia-Ucraina, la presidente Selvi pone l’accento sui problemi che le nostre famiglie e gli anziani si troveranno ad affrontare in futuro. “Il conflitto appena apertosi in Ucraina – continua Eleonora Selvi – oltre a rappresentare una tragedia umanitaria che interroga le nostre coscienze è una minaccia enorme per il futuro delle famiglie italiane e degli anziani, che si troveranno a dover scontare le pesantissime conseguenze economiche delle tensioni geopolitiche in atto. Non ci si è ancora risollevati dalla pandemia che una guerra alle porte dell’Europa rischia di mettere in ginocchio la nostra economia, andando a colpire come sempre soprattutto i soggetti più vulnerabili. In questo contesto, occorrerà difendere ancora più energicamente i nuclei familiari e i pensionati, specialmente meno abbienti, dal possibile impatto dei terribili eventi cui stiamo assistendo”.

Al centro gli over 65

“Sono onorata per questo incarico che porterò avanti col massimo impegno – conclude la presidente nazionale FederAnziani . Nei prossimi mesi la nostra federazione continuerà a lavorare coerentemente con i suoi principi statutari, occupandosi della tutela sociale, sanitaria, economica delle persone senior, sviluppando progetti e proposte che possano sostenere concretamente le persone over 65 nei vari ambiti della loro vita”.