Proteste in autostrada, difficoltà per la distribuzione dei farmaci al Sud

Assoram segnala criticità dovute ai blocchi attuati dagli autotrasportatori per manifestare contro l'aumento dei prezzi del gasolio: "Italia tagliata in due"

di Redazione Aboutpharma Online

Le proteste sulle autostrade italiane contro l’aumento dei prezzi del gasolio mettono in difficoltà la filiera farmaceutica. Assoram, l’associazione della distribuzione primaria, segnala in una nota gravi ritardi per le consegne di medicinali e altri prodotti per la salute nelle Regioni del Sud. Dopo i primi blocchi dei giorni scorsi in Sicilia e in Puglia, le proteste si erano estese anche a Calabria e Campania. Il 24 febbraio un accordo è stato raggiunto tra il ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili e le rappresentanze degli autotrasportatori, ma le ripercussioni ci saranno ancora per qualche giorno.

Italia tagliata in due

“Le aziende associate ci hanno segnalato una situazione davvero complessa: le proteste hanno tagliato in due l’Italia. La consegna di farmaci verso Sicilia e Calabria è fortemente rallentata, ieri ci sono state grandi difficoltà anche a raggiungere la Puglia”, spiega il presidente di Assoram, Pierluigi Petrone. I mezzi pesanti delle aziende della distribuzione primaria health sono rimasti bloccati in coda nel corso delle consegne, non riuscendo a raggiungere i grossisti sparsi lungo le arterie principali o a rientrare ai depositi per il carico.

Servizio essenziale

“Le nostre aziende – sottolinea il direttore generale di Assoram, Mila De Iure – non possono mettere a rischio i servizi, soprattutto le consegne dei farmaci salvavita . La situazione tuttavia potrebbe rapidamente deteriorarsi e mettere in discussione la regolarità delle forniture a cui non possiamo derogare per obblighi di legge, oltre che contrattuali. Sappiamo bene – continua il dg – che i trasportatori e tra questi in particolar modo quelli health sopportano gravi difficoltà acuite ora dal caro gasolio. L’effetto combinato della pandemia e ora del caro bollette e materie prime sta mordendo tutti gli operatori Assoram, che non possono tirarsi indietro dovendo garantire servizi essenziali e di pubblica utilità a tutela del cittadino-paziente. Auspichiamo – conclude De Iure – che questo nuovo accordo raggiunto con il Mims possa essere solo il punto di partenza di una seria discussione pubblico-privato sul ruolo strategico della logistica e del trasporto health in Italia e sull’urgenza di innestare risorse e misure adeguate anche in relazione alle nuove sfide di mercato in ottica Pnrr”.