Giornata delle malattie rare, Farmindustria: snellire le norme necessarie per studiare nuovi medicinali

A livello internazionale sono quasi 800 i farmaci in sviluppo per le malattie rare. Occorre agire con maggiore tempestività, sottolinea il presidente Scaccabarozzi, dando piena attuazione al Regolamento europeo sulla sperimentazione clinica

di Redazione Aboutpharma Online

Le malattie rare (quelle con un’incidenza fino a 5 casi ogni diecimila persone) sono tra cinquemila e ottomila nel mondo e colpiscono prevalentemente i bambini in una percentuale che va dal 50% al 75%, ricorda Farmindustria in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare. Queste patologie toccano attualmente il 3,5-5,9% della popolazione mondiale, circa 300 milioni di persone in tutto il mondo, trenta milioni in Europa e due milioni in Italia. “Sono le malattie ad essere rare non coloro che ne soffrono. Le persone affette da malattie rare, però, non sono sole e soprattutto sono uniche e meritano ancora più attenzione e solidarietà”, sottolinea Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria.

I farmaci in sviluppo in Europa

È proprio la loro rarità che rende più complessa la ricerca di farmaci per la cura. In Europa sono oltre 2.500 i medicinali in fase di sviluppo per le malattie rare che hanno ottenuto la designazione di farmaco orfano dal 2000 a fine 2021. Un risultato reso possibile anche dal Regolamento europeo per i farmaci orfani del 2000 che ha dato un grande impulso agli investimenti in Ricerca e Sviluppo per queste patologie, ricorda Farmindustria. Le nuove terapie disponibili hanno avuto un impatto positivo sulla salute e sulla vita di 6,3 milioni di malati rari, compresi i due milioni di pazienti del nostro Paese. Dall’anno di approvazione del Regolamento ad oggi sono 209 i farmaci orfani che hanno ottenuto l’autorizzazione per l’immissione in commercio dall’Agenzia europea dei farmaci.

La ricerca italiana

“L’Italia sta facendo la sua parte – aggiunge Scaccabarozzi – con il 32% del totale degli studi clinici su queste patologie. Per non perdere terreno è, però, indispensabile realizzare i decreti per dare piena attuazione al Regolamento europeo sulla sperimentazione clinica, che migliora e snellisce le norme necessarie a studiare nuovi medicinali”. Regolamento che ora la Commissione europea sta valutando per aggiornare il quadro giuridico. La revisione delle misure a sostegno della R&S dovrebbe prendere in considerazione l’intera catena del valore di questi farmaci e migliorare l’ecosistema dell’innovazione in Europa, rendendola più attrattiva per gli investimenti. In Italia, gli ultimi anni sono stati importanti anche per gli studi clinici nelle malattie rare, passati dai 66 autorizzati nel 2010 (il 10% rispetto al totale degli studi clinici) ai 216 nel 2019 (il 32,1%). Un risultato possibile grazie anche alle imprese del farmaco impegnate nella Ricerca su queste patologie. A livello internazionale sono quasi 800 i farmaci in sviluppo per le malattie rare. Tra questi 168 sono per la terapia dei tumori rari, 192 per i disturbi genetici, 56 per i disturbi neurologici, 51 per le malattie autoimmuni e 36 per quelle infettive.

Ulteriori passi in avanti della R&S

“Senza dimenticare l’approvazione della Legge 175 del novembre 2021 – ricorda il presidente Scaccabarozzi – con le disposizioni sulla cura delle malattie rare, il sostegno a ricerca e produzione dei farmaci orfani e la riduzione, da sei a due mesi, per l’inserimento di tali farmaci nei prontuari regionali. Passi importanti verso un accesso omogeneo su tutto il territorio nazionale, da attuare rapidamente per offrire in tempo le terapie disponibili eliminando le differenze ancora esistenti. Confermando, anzi rafforzando, allo stesso tempo i servizi assistenziali domiciliari sperimentati durante la pandemia. E prevedendo anche altre importanti misure – conclude – che vanno dalla facilitazione dell’inserimento dei Lea all’ampliamento dello screening neonatale, fino all’approvazione del nuovo Piano nazionale malattie rare”.

Le azioni di breve termine

Fondamentale è mantenere il dialogo e la collaborazione tra le autorità regolatorie, le istituzioni, le associazioni di pazienti, le società scientifiche, i ricercatori e le imprese del farmaco, al fine di potenziare la ricerca in questo campo e offrire maggiori speranze a chi soffre di queste patologie. L’impegno ad assicurar loro condizioni di vita migliori è stato mantenuto anche durante la pandemia, con il potenziamento dei programmi di sostegno ai pazienti e delle terapie domiciliari per garantire l’aderenza, l’appropriatezza e l’efficacia della terapia, il monitoraggio clinico della patologia e la semplificazione dell’impegno quotidiano dei caregiver. Nel breve termine, sottolinea Farmindustria, occorre favorire l’accesso uniforme e immediato dei malati rari alle terapie disponibili: confermando l’accesso all’home therapy e le indicazioni fornite sulla gestione delle sperimentazioni cliniche in corso di emergenza Covid-19, anche dopo la fine dello stato d’emergenza; rispettando il termine dei 100 giorni per la conclusione della procedura di rimborsabilità e prezzo da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco. Occorre, inoltre, facilitare l’inserimento delle malattie rare all’interno dei Lea: attuare pienamente la Legge del 2006 sullo Screening neonatale esteso (SNE); rendere automatico il passaggio della distribuzione dei farmaci per le patologie rare in classe A nel Prontuario ospedale-territorio dalla distribuzione diretta (in ospedale) alla distribuzione per conto (nella farmacia territoriale).

Le azioni di medio termine

Nel medio termine, invece, è sempre più importante evidenziare le peculiarità della R&S nelle malattie rare e sulle criticità di alcune delle misure identificate dalla Commissione Europea per la revisione del Regolamento sui farmaci orfani; prevedere un quadro normativo chiaro che permetta l’utilizzo della home therapy su tutto il territorio nazionale, anche, la possibilità di partnership pubblico-privato; approvare il nuovo Piano Nazionale Malattie Rare, con un finanziamento adeguato e l’avvio di un confronto costruttivo con tutti gli stakeholder.

Le azioni di lungo termine

Infine, nel lungo termine, occorre creare e uniformare i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali attraverso l’elaborazione di apposite linee guida generali, da adattare ed integrare poi a seconda della patologia, attraverso l’emanazione di una norma nazionale e promuovere con tutti gli attori di competenza l’inserimento e la formazione del caregiver all’interno dei nuovi modelli sanitari.

Maggiore tempestività nella diagnosi

È fondamentale, aggiunge Farmindustria, garantire una diagnosi precoce della malattia e un accesso immediato dei malati alle terapie perché è la strada migliore per ridurre i sintomi e le complicanze della progressione naturale delle patologie, come la mortalità. Di qui l’importanza dello screening neonatale, strumento prezioso per la tempestiva presa in carico dei malati rari. Ci sono ancora alcune barriere da superare, ad esempio le valutazioni di tipo economicistico da parte delle strutture competenti a livello locale (regionali, provinciali e ospedaliere) che limitano o ritardano l’uso di questi farmaci, soprattutto nel caso di malattia rara negli adulti. La Rete nazionale per le malattie rare, costituita da tutte le strutture e i servizi dei sistemi regionali e nata per attivare azioni di prevenzione e sorveglianza, ha proprio lo scopo di migliorare gli interventi di diagnosi e trattamento, promuovere l’informazione e la formazione.

Le malattie rare più comuni

Ad oggi esistono 50 malattie da accumulo lisosomiale che colpiscono un bambino su 7.700. Le più note sono la malattia di Fabry, di Gaucher, di Pompe e la Mucopolisaccaridosi di tipo 1. Sono patologie rare causate da un difetto genetico che provoca un accumulo anomalo di sostanze all’interno delle cellule, causando danni gravi al sistema nervoso centrale, allo scheletro, al cuore e ad altri organi. Grazie alla ricerca, nuove terapie d’avanguardia possono migliorare notevolmente la qualità della vita dei pazienti. L’atrofia muscolare spinale (Sma) è una malattia rara che colpisce un bambino su seimila ed è la prima causa genetica di mortalità infantile. La Sma comporta la perdita progressiva della contrazione muscolare, impedendo nei casi più gravi anche la respirazione. La ricerca clinica, specie a fronte di una diagnosi precoce, ha cambiato radicalmente il decorso della malattia, grazie a farmaci in grado di migliorare in alcuni casi le capacità motorie con risultati inimmaginabili in passato.