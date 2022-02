Pino Toro nuovo presidente nazionale Ail

"Mi propongo di continuare a lavorare accanto alle migliaia di volontari - ha commentato - che operano infaticabilmente nelle 82 Sezioni provinciali Ail in tutta Italia e ai donatori che sostengono generosamente l'associazione”, ha commentato il successore di Sergio Amadori

di Redazione Aboutpharma Online

L’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma (Ail) ha un nuovo presidente nazionale, Pino Toro. Siciliano di Avola, succede a Sergio Amadori dopo aver ricoperto la carica di consigliere di amministrazione di Ail nazionale e, dal 2020, di vice presidente nazionale. “È per me un grande onore – ha commentato Pino Toro – assumere le funzioni di presidente nazionale di un’associazione tanto importante, impegnata da oltre 50 anni in tutta Italia ad affiancare i pazienti ematologici e le loro famiglie, sostenere la ricerca scientifica e favorire il progresso della conoscenza nel campo dei tumori del sangue. Mi propongo di continuare a lavorare accanto alle migliaia di volontari che operano infaticabilmente nelle 82 Sezioni provinciali Ail in tutta Italia e ai donatori che sostengono generosamente l’associazione”.

Prosegue il percorso di Mandelli e Amadori

Nell’illustrare i propositi per il futuro, Giuseppe Toro ha detto che si ispirerà “ai valori sempre espressi dal professor Franco Mandelli, illustre ematologo e a lungo presidente di Ail, a cui va tutta la nostra riconoscenza, e che ha lasciato a noi tutti un patrimonio prezioso che dobbiamo salvaguardare e arricchire per affrontare il futuro con strategie e strumenti innovativi che ci permettano di portare avanti gli obiettivi associativi”. Ha, poi, ringraziato il professor Sergio Amadori “per l’opera svolta in questi anni e per aver contribuito alla crescita della nostra associazione”.

La carriera

Nato ad Avola nel siracusano e vissuto a Palermo, Giuseppe Toro è stato dirigente d’azienda, avvicinandosi subito al mondo dell’associazionismo per la difesa dei diritti civili e per la crescita del Terzo settore nel Paese e lo sviluppo del volontariato. Ha partecipato a diverse iniziative di formazione per rendere i volontari che operano in ambito sanitario sempre più competenti e motivati, oltre a varie attività no profit in difesa dei più deboli e per la salvaguardia dell’ambiente.

L’impegno nell’associazionismo

Negli anni Ottanta, Pino Toro è stato tra i fondatori del Movimento “Una città per l’uomo”, assumendo poi la presidenza della sezione Ail Palermo-Trapani nel 1997. Durante il suo incarico sono stati realizzati il Centro trapianti di midollo osseo, in grado di eseguire oltre 100 trapianti l’anno, il completamento della Divisione di Ematologia dell’Ospedale Cervello di Palermo, le Case alloggio Ail per ospitare pazienti non residenti e familiari, il servizio di Cure domiciliari e l’informatizzazione della Divisione del Centro trasfusionale degli Ospedali riuniti Volla Sofia-Cervello. Di recente, all’Ail nazionale, ha promosso iniziative come la Scuola di formazione Ail per i volontari nata nel 2019 e l’organizzazione del convegno nazionale Ail (ottobre 2021) sul tema “Curare è prendersi cura. La missione di Ail per una sanità a misura d’uomo”.