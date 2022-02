Ucraina: Regioni pronte a fornire farmaci e materiale sanitario

Lo ha annunciato il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, dopo aver consultato i governatori. In campo anche la Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso)

di Redazione Aboutpharma Online

Inviare in Ucraina medicine e materiale sanitario. Accogliere in Italia chi fugge dalla guerra, soprattutto donne e bambini. È l’impegno delle Regioni italiane, annunciato in una nota dal presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga: “Siamo pronti a fornire la massima collaborazione per l’accoglienza di donne e bambini provenienti dall’Ucraina e per la fornitura di farmaci e materiale sanitario. In queste ore ho sentito i presidenti e c’è una disponibilità unanime di tutte le Regioni, stiamo già attivando i dipartimenti regionali di Protezione civile e gli assessorati alla salute”. Anche dalla riunione dei ministri della Salute del G7 è arrivato un segnale: “Durante l’incontro è stata condivisa la disponibilità ad aiuti sanitari alla popolazione ucraina vittima di un’aggressione brutale, cui abbiamo il dovere di essere vicini anche sul piano umanitario”, ha spiegato il ministro Roberto Speranza.

Confronto con la Protezione Civile

Gli aiuti saranno all’ordine del giorno della Conferenza delle Regioni mercoledì 2 marzo: “Affronteremo il tema per condividere le scelte, coordinare le azioni ed assicurare al Governo la massima collaborazione istituzionale. Anche per questo, nella stessa sede, avremo modo di confrontarci con il Capo del dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, proprio per organizzare al meglio l’accoglienza, sia sotto il profilo logistico che sul piano socio-sanitario. L’auspicio – ha concluso Fedriga – è che anche questi interventi possano rappresentare un contributo affinché cessino al più presto le ostilità”.

L’impegno della Fiaso

Scende in campo anche la Fiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, inviando una lettera all’ambasciatore d’Ucraina a Roma Yeroslav Melnyk. I direttori generali si impegnano a offrire un sostegno concreto attraverso la fornitura di dispositivi medicali e materiale sanitario monouso. “Le aziende associate alla Federazione – spiega una nota – si sono messe a disposizione della Croce Rossa Internazionale e si sono attivate per la raccolta di farmaci, medicazioni, strumenti chirurgici e materiale sanitario per far fronte alle necessità urgenti della popolazione, alla luce dell’intensificarsi delle operazioni belliche e della mancanza di assistenza sanitaria che coinvolge centinaia di migliaia di persone. Le forniture saranno consegnate agli ospedali ucraini tramite il fondamentale intervento della Cri”.

Un corridoio umanitario per i pazienti più fragili

Si lavora anche a un corridoio umanitario: “Siamo disponibili a ricoverare e assistere adulti e bambini nei nostri ospedali e in queste ore stiamo promuovendo la possibilità di creare un corridoio umanitario per poter curare i pazienti più fragili, anche organizzando il loro trasferimento assistito”, spiega il presidente della Fiaso, Giovanni Migliore.