Biofarma group si rafforza sul mercato globale degli integratori innovativi

Il gruppo industriale guidato da Maurizio Castorina ha acquisito la divisione di prodotti finiti di Giellepi. Nasce International Health Science (IHS) con l'intento di promuovere la relazione tra scienza, ricerca e mondo industriale.

di Hps-AboutPharma

Si chiama International Health Science (IHS) il nuovo ramo d’azienda nato dall’accordo tra Biofarma Group e Giellepi. Quest’ultima lo scorso dicembre ha ceduto la propria divisione di prodotti finiti al gruppo industriale friulano guidato da Maurizio Castorina (nella foto) che sviluppa, produce e confeziona integratori alimentari, dispositivi medici, farmaci a base di probiotici e cosmetici esclusivamente conto terzi. Fondata oltre vent’anni fa, Giellepi si è invece specializzata su scala internazionale sia nella distribuzione di materie prime innovative per prodotti nutraceutici sia nello sviluppo di integratori alimentari e dispositivi medici dati in licenza a importanti multinazionali.

Prodotti ad alto valore scientifico: il posizionamento della divisione IHS

Nata nel 1998 dall’acquisizione di una branch italiana di una multinazionale, Giellepi nel tempo ha ridefinito il proprio business model focalizzandosi sulle materie prime e iniziando a formulare e sviluppare nuovi prodotti da proporre al portfolio clienti. Tale produzione ha alla base studi clinici validati ed è frutto di un’intensa relazione con la comunità scientifica e una rete di stakeholder selezionati. La realizzazione di un network di opinion leader e di critici esperti nel settore ha permesso di posizionare in modo specifico i prodotti, individuando, nel modo più rigoroso e concreto possibile, il campione da testare in fase di studi clinici.

La leadership tecnologica e di innovazione

A dicembre 2021 l’ulteriore rivoluzione, con Biofarma Group che integra il ramo IHS con l’intento di sviluppare l’anima più squisitamente scientifica del gruppo, promuovendo la relazione tra scienza, ricerca e mondo industriale, per offrire ai clienti prodotti e servizi sempre più innovativi e validati da sperimentazione scientifica. Un’operazione con cui il Gruppo ha rafforzato ulteriormente la propria struttura R&D, regolatoria e commerciale integrando nuove competenze esperte di medical devices nei mercati europei ed asiatici. La neonata partnership rappresenta un passaggio strategico nel progetto di sviluppo di Biofarma, poiché ne conferma la spinta all’innovazione del business. Soprattutto in relazione ai mutamenti del comparto healthcare dove sono richiesti profili, tecnologie e studi sempre più complessi.

La scommessa di Ardian

Biofarma è diventata leader nel suo mercato di riferimento attraverso un percorso di aggregazione di società complementari tra loro. Dal 2016 a oggi, la società ha aumentato il fatturato da 30 a oltre 230 milioni. Ciò anche grazie alla crescita organica a doppia cifra e all’intensa attività di M&A con cinque acquisizioni in quattro anni. Quasi il 50% del fatturato è sviluppato su mercati internazionali, beneficiando della partnership con vari clienti globali. Un’evoluzione su cui ha scommesso anche Ardian, gruppo di private equity francese, che proprio a gennaio 2022 ha acquisito da White Bridge Investments la maggioranza di Biofarma Group.

“L’operazione con Ardian – afferma l’amministratore delegato di Biofarma Maurizio Castorina – permetterà al gruppo di diventare il primo global player specializzato nel settore nutraceutico. Inoltre, le nuove risorse consentiranno di proseguire l’eccellente percorso di crescita e di aggregazione realizzato negli ultimi anni grazie al supporto di White Bridge Investments, valutando nuove interessanti opportunità d’espansione internazionale in Europa, in APAC e negli Stati Uniti. Infine Biofarma continuerà a investire significativamente in ricerca e innovazione, veri fattori differenzianti nel nostro mercato, permettendo all’azienda di consolidare la propria leadership”.

In collaborazione con Biofarma Group