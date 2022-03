Cardiomiopatia amiloide da transtiretina, Alexion e Neurimmune insieme per sviluppare un anticorpo monoclonale

La società controllata da AstraZeneca, attiva nel campo delle malattie rare, ha stretto un accordo di partnership e sviluppo commerciale a livello globale per un totale di 730 milioni di dollari. L'obiettivo dell'accordo è portare sul mercato un farmaco sperimentale contro la ATTR-CM

di Redazione AboutPharma Online

Alexion, azienda attiva nel campo delle malattie rare e controllata da AstraZeneca, ha concluso una collaborazione globale esclusiva e un accordo di licenza con Neurimmune AG. La partnership punta a sviluppare un anticorpo monoclonale umano sperimentale (NI006), attualmente in fase di sviluppo 1b, per il trattamento della cardiomiopatia amiloide da transtiretina (ATTR-CM), una condizione sistemica sottodiagnosticata che porta a insufficienza cardiaca progressiva e a un alto tasso di mortalità entro quattro anni dalla diagnosi.

Il farmaco

Ad Alexion è stata concessa una licenza mondiale esclusiva per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di NI006. Il farmaco prende di mira, in particolar modo, la transtiretina depositata nei tessuti e ripiegata in modo errato, con il potenziale per trattare i pazienti con ATTR-CM avanzato. NI006 aggiunge un approccio nuovo e complementare alla pipeline di terapie sperimentali di AstraZeneca e Alexion incentrate sull’amiloidosi e rafforza il più ampio impegno dell’azienda nell’affrontare le cardiomiopatie che possono portare allo scompenso cardiaco (Hf).

Le condizioni tra le parti

Secondo i termini dell’accordo, il pagamento anticipato da Alexion a Neurimmune è di 30 milioni di dollari. Alexion effettuerà pagamenti aggiuntivi contingenti fino a 730 milioni di dollari al raggiungimento di determinati traguardi di sviluppo, normativi e commerciali. Pagherà anche royalties sulle vendite nette di qualsiasi medicinale approvato risultante dalla collaborazione.

Neurimmune continuerà a essere responsabile del completamento dell’attuale sperimentazione clinica di Fase Ib per conto di Alexion, la quale pagherà alcuni costi di sperimentazione. Alexion sarà responsabile dell’ulteriore sviluppo clinico, produzione e commercializzazione dopo lo studio di fase Ib.

La patologia

L’insufficienza cardiaca è una malattia cronica pericolosa per la vita che impedisce al cuore di pompare livelli sufficienti di sangue in tutto il corpo. Colpisce circa 64 milioni di persone in tutto il mondo. Tale malattia rimane fatale come alcuni dei tumori più comuni sia negli uomini (cancro della prostata e della vescica) che nelle donne (tumore della mammella). L’insufficienza cardiaca cronica è la principale causa di ospedalizzazione per le persone di età superiore ai 65 anni e rappresenta un significativo rischio clinico ed economico fardello.