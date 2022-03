Dal bando “Roche per la ricerca clinica” finanziamento di 300 mila euro per 10 progetti innovativi

L’iniziativa a supporto delle figure di data manager e infermieri di ricerca garantirà ai vincitori di svolgere per 12 mesi attività di ricerca clinica presso istituzioni pubbliche o private. Fondazione Gimbe è stato partner esterno e indipendente per la selezione e la valutazione delle candidature

di Redazione AboutPharma Online

Sono dieci gli enti vincitori della seconda edizione del Bando “Roche per la ricerca clinica – A supporto delle figure di data manager e infermieri di ricerca” che hanno candidato progetti per le aree oncologia, ematologia oncologica, malattie respiratore, reumatologia, neuroscienze e coagulopatie ereditarie. I progetti saranno finanziati con 30 mila euro ciascuno e potranno essere sviluppati per 12 mesi presso gli enti pubblici o privati di riferimento dai data manager e infermieri di ricerca. Qui la presentazione dei dieci progetti.

Data manager e infermieri di ricerca

Il coordinatore di ricerca, anche detto data manager, si occupa del coordinamento dei trial clinici, dell’assistenza al medico e della gestione dei dati per garantirne l’accuratezza. L’infermiere di ricerca contribuisce in prima persona alla buona riuscita degli studi clinici attraverso la gestione dei trattamenti, l’educazione terapeutica del paziente e della famiglia, in modo da aumentarne l’aderenza ai trattamenti e la conseguente permanenza all’interno dello studio. Tali figure avranno modo di consolidare le proprie competenze per gestire al meglio gli studi clinici e portare così non solo un miglioramento della qualità della ricerca stessa ma anche della sicurezza dei pazienti che vi partecipano.

Gli enti vincitori

L’essenzialità di queste due nuove figure, che pur esistendo da tempo hanno iniziato ad essere riconosciute solo negli ultimi anni, è attualmente consolidata a livello nazionale non solo per l’ordinaria gestione del dato, ma soprattutto per il coordinamento delle procedure e di tutto il personale coinvolto nei trial clinici. Gli enti vincitori, infatti, provengono da diverse regioni d’Italia: Friuli Venezia-Giulia (ASU Friuli Centrale di Udine e ASUGI di Trieste), Lombardia (ASST di Monza, ASST Spedali Civili di Brescia e IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano), Emilia-Romagna (IRCCS di Bologna, AOU di Modena e AOU di Parma), Piemonte (Università degli Studi di Torino) e Sicilia (AOU Policlinico G. Rodolico-San Marco di Catania).

Il supporto alla ricerca

“Covid-19 ha fatto emergere con chiarezza il valore di una sana collaborazione tra pubblico e privato, per accelerare e amplificare l’accesso alle nuove cure e allo sviluppo delle tecnologie per la salute” commenta Anna Maria Porrini, Direttore Medical Affairs & Clinical Operations in Roche Italia. “Non solo a livello finanziario ma anche come contaminazione culturale e di obiettivi, che nella ricerca sono sempre legati al miglioramento della salute dell’individuo e della comunità”.

“La ricerca è da sempre il cuore delle attività di Roche, che investe mediamente il 20% del proprio fatturato annuo in attività di ricerca e sviluppo – continua Porrini – e la sostiene con forte impegno sia attraverso la conduzione di studi clinici (nel 2021 ha investito in Italia 47 milioni di euro gestendo 249 studi clinici) e con il supporto alla ricerca indipendente, sia con iniziative di formazione e informazione per far comprendere quanto una ricerca di qualità sia preziosa per i giovani, per gli scienziati, per i pazienti e per l’intero Paese”.

L’edizione del 2022

Impegno confermato anche per la nuova edizione del Bando, che parte oggi e si chiuderà il 20 maggio 2022, e che vedrà il finanziamento di euro 300.000 mila per ulteriori 10 candidature tra data manager e infermieri di ricerca nelle aree terapeutiche oncologia, ematologia oncologica, oftalmologia, neuroscienze e coagulopatie ereditarie”.

Selezione trasparente

La selezione e la valutazione delle candidature è stata affidata a Fondazione Gimbe, in qualità di partner esterno a garanzia della massima trasparenza dell’iniziativa.

“I progetti candidati – afferma Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione Gimbe – sono stati valutati prendendo in considerazione in primis la qualità del progetto, determinata dalla rilevanza del quesito di ricerca, dal rigore metodologico e dal potenziale impatto sulla salute e sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale del progetto. Oltre alla qualità delle attività scientifiche dell’ente in base all’impatto delle pubblicazioni scientifiche prodotte dai relativi ricercatori”.

“Oggi più che mai – conclude Cartabellotta – è indispensabile supportare e promuovere l’operato di data manager e infermieri di ricerca, che ricoprono un ruolo fondamentale per l’innovazione del sistema salute e quindi per la sua sostenibilità. La maggiore attenzione nei confronti di queste figure professionali offre infatti l’opportunità di migliorare la gestione degli studi clinici rendendo così il nostro Paese sempre più competitivo nel campo della ricerca”.