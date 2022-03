Life science, Stefano Giberti lascia Ge Healthcare ed entra a far parte dello studio legale Franzosi-Dal Negro-Setti

Con l'ingresso in squadra di Giberti, lo studio milanese punta a sviluppare ulteriormente i settori del comparto delle scienze della vita: dai dispositivi medici, ai cosmetici, passando per integratori, alimentari e nutraceutici

di Redazione AboutPharma Online

L’avvocato Stefano Giberti, già Global general Counsel di Ge Healthcare Life sciences e pharmaceutical diagnostics, entra nello Studio legale Franzosi Dal Negro Setti. Sarà affiancato dagli avvocati Francesca Romana Correnti e Erica Benigni, a loro volta provenienti da GE Healthcare.

Nuovo assetto

Il nuovo assetto, è scritto in una nota dello studio legale, conferma “la strategia di sviluppo che vede da una parte il consolidamento delle aree storiche e dall’altra la volontà di costruire basi solide per lo sviluppo in ulteriori settori del comparto Life Sciences, quali quello dei dispositivi medici, cosmetici, integratori alimentari, nutraceutici”.

Il profilo

Giberti che entra come equity partner, vanta esperienza nel mondo life science & healthcare a livello nazionale e internazionale. Ha acquisito una elevata competenza (farmaceutico, dispositivi medici, bioprocessi, biotecnologie, terapie cellulari e genomiche) gestendo un team legale internazionale di quindici persone. È stato membro di leadership team globali e consulente del Ceo nelle decisioni strategiche e di sviluppo del business. Nel corso degli anni si è occupato di M&A, corporate governance, compliance, indagini ex dlgs 231/2001 e FCPA e antitrust, rappresentando la società anche presso il Dipartimento di Giustizia statunitense (DOJ) e la Security and Exchange Commission (SEC).