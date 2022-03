Trattamento dell’insonnia, accordo tra Neopharmed Gentili e Bayer per i diritti sui prodotti a base di Lormetazepam

L'azienda farmaceutica italiana controllata da Ardian, in partnership con la famiglia Del Bono, rafforza la divisione neurologica con i brand Minias e Noctamid (Italia) ed Evamyl (Giappone)

di Redazione Aboutpharma Online

Accordo tra Bayer e Neopharmed Gentili, azienda farmaceutica italiana controllata da Ardian in partnership con la famiglia Del Bono, per acquisire il portfolio prodotti a base di Lormetazepam, rafforzando così la divisione neurologica. I termini della partnership prevedono che Neopharmed Gentili acquisisca i diritti dei brand storici Minias e Noctamid (Italia) ed Evamyl (Giappone). I prodotti a base di Lormetazepam sono indicati nel trattamento a breve termine dell’insonnia, in particolare su base ansiosa.

Percorso di internazionalizzazione

Bayer garantirà, inoltre, che in entrambi i Paesi il passaggio degli asset avvenga assicurando continuità al mercato. L’accordo si inserisce in un percorso di espansione dell’azienda itlaiana oltre i confini nazionali, grazie ad operazioni di M&A e Licensing, suprattutto con partner multinazionali.

Rafforzamento della divisione neurologica

“Questo accordo conferma la volontà di Neopharmed Gentili – dichiara Alessandro Del Bono, amministratore delegato di Neopharmed Gentili – di continuare il percorso di sviluppo già iniziato da tempo che prevede l’ampliamento dell’offerta terapeutica con prodotti ad alto valore aggiunto in diverse aree, tra cui quella neuro-psichiatrica dove siamo già presenti con farmaci di comprovata efficacia per il trattamento dei disturbi dell’ansia e della depressione. L’operazione conferma la capacità dell’azienda di portare a termine operazioni di finanza straordinaria che consentano a Neopharmed di perseguire un percorso di crescita stabile e duratura”.