Russia-Ucraina, aziende biotech: a rischio le sperimentazioni cliniche nella regione del conflitto

L'Ucraina ospita circa 2.500 strutture mediche pubbliche che effettuano studi internazionali e ogni anno sono circa 500 le sperimentazioni in atto. Il database della Fda parla di 251 farmaci e dispositivi medici oggetto di studi clinici che hanno almeno un sito ucraino

di Redazione Aboutpharma Online

L’impatto della crisi Russia-ucraina potrebbe essere molto forte anche sulle sperimentazioni cliniche. Secondo l’organizzazione di ricerca clinica Global Clinical Trials, l’Ucraina ospita circa 2.500 strutture mediche pubbliche che hanno esperienza nell’esecuzione di studi internazionali e ogni anno sono circa 500 le sperimentazioni effettuate. I dati presenti nel database degli studi clinici della Food and drug administration parlano di 251 farmaci e dispositivi medici oggetto di studi clinici che hanno almeno un sito in Ucraina.

La lettere dei big pharma contro la guerra

Tanti amministratori delegati delle aziende biotecnologiche e venture capitalist hanno preso le distanze dalla Russia impegnandosi, con una lettera formale a cessare gli investimenti nelle società russe, fermare ogni transazione di denaro, rifiutare nuovi fondi, bocciare accordi di collaborazione e servizi con le aziende del Paese, bloccare il commercio di beni, tranne cibo e medicinali. Tra i firmatari ci sono i manager di Nkarta, BioMarin, Rubius, atai Life Sciences, Blueprint Medicines, Ovid, Global Blood Therapeutics e tanti altri che hanno definito l’invasione russa dell’Ucraina un “atto barbaro”.

Le tensioni geopolitiche avranno chiare ripercussioni sulle sperimentazioni cliniche. Secondo una ricostruzione di Fierce Biotech, ci sono tante aziende farmaceutiche che subiranno ritardi a causa della chiusura dei siti Ucraini. La priorità è mettere in sicurezza i dipendenti, hanno detto i ceo, e attivare i piani di emergenza. Karuna Therapeutics, ad esempio, secondo Fierce Biotech, ha affermato che le tempistiche per il suo secondo studio di fase 3 sulla schizofrenia, soprannominato Emergent-3, sono incerte perché 10 dei 19 siti di sperimentazione si trovano in Ucraina. Sono sempre nella terra bombardata dalla Russia undici delle 195 sedi di studio per lo studio di fase 3 di Merck su Keytruda in combinazione con Lenvima, in pazienti con carcinoma dell’endometrio. Anche Regeneron ha studi in Ucraina (sei delle 143 sedi) dove sta testando Libtayo in combinazione con doppietta chemioterapica in uno studio di fase 3 su pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule.

Le attività biotech in Ucraina

Le attività di produzione biotech nei Paesi coinvolti dalla guerra sono limitate perciò gli effetti sulla pipeline delle aziende dovrebbero essere gestibili, ma i siti di sperimentazione clinica in Ucraina non potranno rimanere operativi e quelli in Russia potrebbero anche essere colpiti da sanzioni o problemi di sicurezza dei dati. GlaxoSmithKline ha 27 siti ucraini su 235, nei quali porta avanti lo studio di fase 3 sull’otilimab nei pazienti con artrite reumatoide. Un portavoce di Gsk ha confermato che l’azienda dispone di team farmaceutici e sanitari locali in Ucraina, ma non di operazioni di produzione.

Priorità alla sicurezza

Allo stesso modo, AstraZeneca, che ha fino a 20 siti attivi in Ucraina, ha detto che sta lavorando per proteggere i dipendenti locali. Sanofi, che ha almeno due studi in corso in Ucraina per il med Dupixent, partner di Regeneron, ha confermato che la società sta monitorando la situazione. Takeda e Roche hanno cercato di mettere in sicurezza i dipendenti. Altre società con sperimentazioni cliniche che operano nella regione includono Biogen, Incyte, Gilead, Galapagos, PTC Therapeutics e Sarepta, secondo Fierce Biotech. Karuna ha circa il 36% dei siti per la depressione bipolare med Caplyta in Ucraina e Russia. Mentre Biogen ha un paio di prove in Russia per un farmaco per la Sla, una terapia per l’edema cerebrale e il trattamento dell’Alzheimer con lecanemab, che è in fase di sviluppo con Eisai. Incyte ha una “forte esposizione” per il suo programma orale PD-L1 nei tumori solidi, poiché il 70% dei siti si trova in Ucraina. Uno studio di fase 3 per il retifanlimab nel cancro del polmone non a piccole cellule ha il 23% dei suoi siti in Ucraina.