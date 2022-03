Ucraina, Ail pronta ad accogliere i pazienti oncologici in arrivo nel nostro Paese

È stata avviata una raccolta fondi destinata ai cittadini ucraini in cura rimasti in patria che in questo momento di assoluta emergenza hanno difficoltà a ricevere le terapie essenziali e una mobilitazione sul territorio italiano di volontari e clinici per assicurare continuità delle cure ai profughi

di Redazione Aboutpharma Online

L’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma ha annunciato di essere pronta ad accogliere i pazienti con tumore del sangue e offrire assistenza e cure mediche ai profughi affetti da patologie ematologiche e alle loro famiglie. Inoltre, è stata avviata una raccolta fondi dell’Ail destinata ai cittadini ucraini in cura rimasti in patria che in questo momento di assoluta emergenza hanno difficoltà a ricevere le terapie essenziali di cui necessitano.

Assistenza sul territorio e a distanza

Mobilitate le 82 sezioni provinciali e i centri ematologici Ail per offrire assistenza sanitaria, supporto psico-sociale e accogliere nelle case alloggio in tutta Italia ai pazienti ematologici ucraini, adulti e bambini, che sono già nel nostro Paese e quelli che sono in arrivo. Mentre, per tutti coloro i quali sono bloccati in patria e necessitano di cure, è attiva una raccolta fondi. Ail fa appello a tutti i sostenitori dell’associazione che hanno sempre dimostrato estrema generosità affinché sostengano l’iniziativa di solidarietà volta ad assicurare la continuità delle cure, la messa in sicurezza dei pazienti negli ospedali in Ucraina e provvedere alle forniture mediche, ai trattamenti chemioterapici e al reperimento di farmaci che in questo momento scarseggiano. Tutte le informazioni sono sul sito Ail.

Garantire continuità assistenziale ai pazienti

“Non possiamo rimanere inermi di fronte ad un’emergenza umanitaria così imponente e vicina, uniamo il nostro cuore e le nostre preghiere con quelle di tutta la popolazione ucraina – dichiara Pino Toro, presidente nazionale Ail – la nostra condanna alla guerra è totale e unanime. Intanto, però dobbiamo agire per assistere i pazienti ematologici che stanno arrivando in Italia e i pazienti che sono curati in Ucraina. Ail con tutte le sue professionalità e competenze e, attraverso l’opera dei suoi volontari, mette a disposizione tutta l’accoglienza e le cure possibili per contribuire a garantire la continuità assistenziale ai pazienti ucraini”.

Tutelare la salute dei profughi

Si tratta di migliaia di pazienti ematologici ucraini in pericolo, molti di loro hanno bisogno urgente di ricevere assistenza e cure mediche nelle città in guerra. Ail ha messo a disposizione i suoi volontari sul territorio italiano per i profughi in arrivo e, in stretta sinergia con le associazioni umanitarie che operano sul campo, si sta attivando per far pervenire medicinali e dispositivi medici in Ucraina.