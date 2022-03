Conflitto Russia-Ucraina, a rischio il rifornimento di farmaci e dispositivi medici

In Ucraina sta finendo l’ossigeno negli ospedali, restano poche scorte di terapie per l’Hiv e sono stati interrotti gli sforzi per frenare un’epidemia di poliomielite che si era diffusa nel Paese, mentre i piccoli pazienti oncologici sono costretti a difficili spostamenti. Sull’altro fronte, le sanzioni rendono difficili le transazioni e il rifornimento di medicinali

di Redazione AboutPharma Online

Le scorte di farmaci per i pazienti con Hiv in Ucraina basteranno ancora per circa un mese secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per l’Hiv/Aids Unaids. Mentre quelle di ossigeno sono già esaurite in alcuni ospedali e l’invasione russa ha anche interrotto la campagna vaccinale per frenare un’epidemia di poliomielite che si era diffusa nel Paese, come riporta la Reuters. Senza considerare i difficili spostamenti a cui sono costretti i bambini malati di cancro. Sull’altro fronte le aziende produttrici di farmaci e dispositivi medici hanno affermato che le sanzioni economiche contro il Paese e le sue principali banche potrebbero ostacolare le forniture mediche alla Russia.

L’epidemia di poliomielite

Già lo scorso primo marzo l’Organizzazione mondiale della sanità aveva dichiarato che alcune strutture non avevano più ossigeno, mentre i servizi sanitari erano stati interrotti e le forniture non riuscivano più a raggiungere l’Ucraina. “Sergii Dubrov, un anestesista che lavora in diversi ospedali della capitale ucraina Kiev, ha affermato di avere forniture sufficienti per le prossime due settimane, ma che la situazione era difficile” si legge sul lancio della Reuters che ricorda anche l’interruzione della campagna di immunizzazione di routine e di controllo dell’epidemia per la poliomielite e contro il coronavirus. Come riporta l’Oms infatti la carenza di elettricità in alcune aree avrebbe influito sulla sicurezza degli stock di vaccini. “L’Oms sta lavorando per sviluppare urgentemente piani di emergenza per sostenere l’Ucraina e prevenire l’ulteriore diffusione della poliomielite causata dal conflitto”, ha affermato Tarik Jasarevic, portavoce dell’Oms.

Hiv e Covid-19

A questo si aggiunge il rischio che le persone con Hiv – che in Ucraina sono 250.000, il secondo numero più grande in Europa dopo la Russia – debbano interrompere le cure per via della carenza di medicinali. Secondo Winnie Byanyima direttore esecutivo di Unaids infatti le scorte di terapia antiretrovirale basterebbero per poche settimane, mettendo a rischio le vite di queste persone.

Anche il Covid-19 resta una preoccupazione, con solo poco più di una persona su tre completamente vaccinata. I nuovi casi giornalieri hanno raggiunto un picco di circa 40.000 a febbraio, ma erano in calo prima che le segnalazioni si interrompessero dopo l’invasione della Russia.

Tubercolosi

Il Paese inoltre ha anche alti tassi di tubercolosi – e in particolare di tubercolosi multiresistente – che ora potrebbero aumentare come ha previsto Viorel Soltan, rappresentante di Stop TB Partnership. Questa iniziativa internazionale insieme al governo ucraino hanno dichiarato lunedì che tutte le cliniche per la tubercolosi nel paese sono rimaste aperte e che ai pazienti è stata fornita una scorta di farmaci per un mese da portare via nel caso in cui la situazione fosse peggiorata o fosse pericoloso recarsi in clinica. Al momento sarebbero disponibili cure sufficienti per i nuovi pazienti esistenti e previsti fino alla fine del 2022, come ha affermato la stessa Stop TB, che allo stesso tempo sta lavorando con l’Oms su potenziali ordini di emergenza per i paesi vicini.

Infine l’organizzazione di soccorso umanitario Project Hope ha affermato lunedì che le farmacie di tutte le città ucraine sotto attacco hanno riferito di aver esaurito le forniture mediche.

I piccoli pazienti oncologici

Intanto la Fondazione Onlus Soleterre attiva in questi giorni a Leopoli, a causa del notevole flusso di bambini malati di cancro provenienti da Kiev e Kharkiv, ha visto i suoi pazienti pediatrici triplicarsi. I bambini e i ragazzi devono spostarsi dal rifugio sotterraneo al reparto ogni volta che la sirena dei bombardamenti annuncia il pericolo, anche durante i loro trattamenti e chemioterapie. “Sono spostamenti faticosi e difficili che si aggiungono alle cure pesanti contro il tumore” riporta la Onlus.

A rischio rifornimenti di medicinali in Russia

Gruppi commerciali del settore, esperti politici e funzionari dell’azienda, hanno affermato, come riporta la Reuters in un altro lancio, che le sanzioni imposte da Stati Uniti, Gran Bretagna, Europa e Canada contro la Russia non si applicano ai medicinali e alle apparecchiature mediche e l’industria ha la responsabilità, ai sensi del diritto umanitario internazionale, di continuare a fornire questi prodotti. Ma le sanzioni che hanno tagliato fuori le banche russe dal sistema finanziario internazionale, così come le decisioni delle principali compagnie di trasporto di sospendere il servizio nel Paese, potrebbero ostacolare anche la consegna di forniture mediche.

“La rimozione di sette banche russe dal sistema di pagamento internazionale Swift – così come l’assalto in corso all’Ucraina – potrebbe causare interruzioni” ha riferito alla Reuters MedTechEurope, il gruppo europeo delle aziende di dispositivi medici. “Senza l’accesso a quel sistema di pagamento, diventa più difficile effettuare transazioni con la Russia”.

Le intenzioni delle aziende

La Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche in una dichiarazione ha chiesto il passaggio sicuro di medicinali e vaccini alle persone bisognose in Ucraina, nei vicini Stati membri dell’UE e in Russia.I produttori di farmaci, tra cui la svizzera Novartis la danese Novo Nordisk, Lundbeck, la britannica GlaxoSmithKline e la statunitense Eli Lilly, hanno affermato che stanno lavorando per garantire ai pazienti un accesso continuo ai loro farmaci.

Novo Nordisk, uno dei maggiori produttori mondiali di medicinali per il diabete, ha affermato che farà tutto il possibile per mantenere l’approvvigionamento in Ucraina e Russia, ma prevede che le sanzioni lo renderanno più difficile. Tant’è che ha già avuto problemi a consegnare medicinali in Ucraina e lo scorso primo marzo, secondo quanto riporta un epidemiologo americano, gli attacchi russi avrebbero interrotto l’accesso al magazzino principale a Kiev, in cui era contenuta tutta l’insulina dell’azienda.

Lundbeck, specializzato in trattamenti per la depressione, ha affermato che continuerà a servire i pazienti che hanno bisogno di medicine in Russia. Il gruppo farmaceutico statunitense PhRMA ha affermato di sostenere la continua esenzione da tutte le sanzioni sui medicinali e sui materiali necessari per produrli. Infine dal punto di vista logistico il principale gruppo di spedizioni AP Moller-Maersk ha avvertito che le spedizioni in Russia, comprese le forniture mediche, rischiano di essere danneggiate o rovinate a causa di notevoli ritardi nei porti e nelle dogane.