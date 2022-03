Crescono le infezioni fungine associate a Covid-19: attenzione all’aspergillosi

La forma invasiva della patologia sta emergendo come una complicazione importante nei pazienti con gravi infezioni virali che sviluppano la sindrome da distress respiratorio acuto (Ards), tra cui i citomegalovirus, il virus influenzale e la Sars-Cov-2. Per aumentare la consapevolezza sull'importanza di una diagnosi tempestiva e cure adeguate Pfizer ha promosso la campagna di sensibilizzazione “Think Fungus, Save Lives”. *CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI PFIZER

di Hps-AboutPharma

Il 53% delle persone che contraggono Covid-19 e contemporaneamente un’infezione fungina va incontro a esito fatale, soprattutto se non sottoposte a idonea terapia. Una percentuale significativamente maggiore rispetto al 32% di mortalità associata ai pazienti che sviluppano solo Covid-191. Lo dimostra uno studio di coorte prospettico e multicentrico condotto nel Regno Unito nel 2020 (“A national strategy to diagnose Covid-19 associated invasive fungal disease in the ICU”, in Clinical Infectious Diseases, 2021) allo scopo di stimare l’epidemiologia delle infezioni fungine invasive nei pazienti in terapia intensiva con Covid-192. Se infatti le superinfezioni sono state segnalate raramente all’inizio dell’attuale pandemia, ora sono in aumento, e in particolare le infezioni fungine invasive1.

La Covid-19 Associated Pulmonary Aspergillosis (CAPA)

Secondo lo stesso studio l’aspergillosi polmonare associata a Sars-Cov-2 (Covid-19 Associated Pulmonary Aspergillosis, CAPA) è stata l’infezione fungina predominante, con un’incidenza che oscilla tra il 4% e il 35% in pazienti critici sottoposti a ventilazione meccanica1. Mentre secondo una recente review (“Invasive aspergillosis in critically ill patients: Review of definitions and diagnostic approaches”, in Mycoses, 2021) CAPA è stata documentata nelle Unità di terapia intensiva (UTI) nel 18%-39% dei pazienti affetti da Covid-193.

Ancora, da uno studio italiano di coorte, prospettico e multicentrico condotto tra febbraio e aprile del 2020 (“Epidemiology of Invasive Pulmonary Aspergillosis Among Intubated Patients With COVID-19: A Prospective Study”, in Clinical Infectious Disease, 2021), è emerso che CAPA è stata diagnostica nel 27,7% dei pazienti critici con infezione da virus Sars-Cov-2 dopo una mediana di quattro giorni dal ricovero in UTI e sottoposti a ventilazione meccanica4. Un elemento sfavorevole, quello delle super infezioni fungine, che va a sommarsi al già complesso quadro clinico di Covid-19, aumentando ulteriormente la mortalità come già ricordato. CAPA infatti è associata a un tasso di mortalità costantemente superiore al 40% nello studio di coorte già citato, che può però essere ridotta con terapia antifungina1.

L’aspergillosi invasiva

L’aspergillosi è un’infezione causata dal fungo Aspergillus e può interessare diversi organi o parti del corpo. Le spore possono causare un’infezione ai polmoni o ai seni nasali o innescare una reazione allergica, altre persone invece sviluppano infezioni polmonari da lievi a gravi5. Esistono quindi diversi tipi di infezione da Aspergillus: l’aspergillosi allergica broncopolmonare (ABPA), la sinusite allergica da aspergillus, l’aspergillus fumigatus resistente all’azolo, l’aspergilloma, l’aspergillosi polmonare cronica, l’aspergillosi cutanea e l’aspergillosi invasiva (AI)6 che rappresenta la forma più grave e si diffonde rapidamente dai polmoni al cervello, al cuore, ai reni o alla pelle. Se non curata l’aspergillosi invasiva può essere fatale7.

Aspergillosi invasiva (AI) e ARDS

In generale l’aspergillosi invasiva sta emergendo come una complicazione importante nei pazienti con gravi infezioni virali che sviluppano la sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS), tra cui i citomegalovirus, il virus influenzale e appunto la Sars-Cov-23. L’AI associata a grave influenza, per esempio, che prende il nome di IAPA (Influenza Associated Pulmonary Aspergillosis), è stata documentata nel 16%-23% dei pazienti con influenza ricoverati in Unità di Terapia Intensiva con un tasso di mortalità superiore al 50%3.

Le persone a rischio

Nessuno è esente dall’entrare in contatto con il fungo che si trova comunemente in ambienti interni ed esterni, nel terreno, nelle case, nei luoghi di lavoro, nei rivestimenti per pavimenti, nei sedili, tra gli altri8. Non insorgono problemi se a respirare le spore dell’Aspergillus sono persone con un sistema immunitario non indebolito7. Soggetti più vulnerabili possono contrarre l’aspergillosi invasiva con più facilità se hanno difese immunitarie indebolite per esempio da chemioterapia, trapianti o per patologie immunitarie o respiratorie croniche7. I fattori di rischio predisponenti per l’insorgere di CAPA, IAPA e sovrainfezioni quali l’aspergillosi polmonare invasiva (IPA) sono simili e includono (tra i più importanti): un grave danno polmonare durante il corso di Covid-19, l’uso di corticosteroidi in caso di ARDS, l’uso diffuso di antibiotici ad ampio spettro nelle unità di terapia intensiva e la presenza di comorbidità, come per esempio difetti strutturali dei polmoni9.

Sintomi e cure dell’aspergillosi

I sintomi che caratterizzano l’infezione sono eterogenei, proprio perché si manifesta in diverse forme e vanno da quelli classici respiratori (tosse, respiro sibilante, fiato corto, emottisi) ai tipici della sinusite (naso chiuso, rinorrea, mal di testa) fino alla febbre, dolore al petto e lesioni cutanee7. Il trattamento prevede l’utilizzo di farmaci, come gli antimicotici utili per eliminare il fungo o i corticosteroidi per prevenire il peggioramento dell’asma o della fibrosi cistica, ma anche di procedure interventistiche. In caso di emottisi non controllata dal punto di vista medico è indicata l’embolizzazione dell’arteria bronchiale. Mentre nei rari casi più gravi, principalmente nell’aspergilloma quando i farmaci antimicotici non sono efficaci, si può ricorrere anche alla resezione chirurgica per rimuovere le aree infette7.

Prevenire l’aspergillosi

Per evitare di contrarre una grave infezione da Aspergillus possono essere messi in pratica alcuni accorgimenti. Per esempio evitare aree con molta polvere come i siti di costruzione o di scavo o recarvisi solo con una mascherina FFP2. Evitare attività che comportano uno stretto contatto con il suolo o la polvere, come lavori di giardinaggio o eseguirli solo adeguatamente protetti con guanti (soprattutto se si maneggiano materiali come terreno, muschio o letame), scarpe, pantaloni lunghi e una camicia a maniche lunghe. Per ridurre le possibilità di sviluppare un’infezione della pelle è raccomandata la pulizia delle lesioni cutanee con acqua e sapone, soprattutto se sono state esposte al suolo o alla polvere. Esistono poi test per rilevare precocemente l’aspergillosi invasiva, che vengono eseguiti con un esame del sangue e sono indicati per i soggetti ad alto rischio di contrarre la malattia. Sempre per questa categoria di pazienti il medico può ritenere opportuno prescrivere farmaci antifungini in via preventiva10.

Think Fungus, Save Lives: una campagna di sensibilizzazione sull’aspergillosi invasiva

Proprio per favorire una diagnosi precoce e un trattamento tempestivo e adeguato, Pfizer, insieme al Centers for Disease Control and Prevention (CDC) statunitense, ha promosso la campagna di sensibilizzazione “Think Fungus, Save Lives”, rivolta agli operatori sanitari e ai medici in particolare. L’iniziativa, in linea con la Giornata Mondiale di Sensibilizzazione sull’Aspergillosi (World Aspergillosis Day – WAD) punta ad aumentare con programmi mirati la consapevolezza sulle infezioni fungine – in particolare quelle invasive – tra addetti ai lavori in corsia e individui a rischio al fine di ridurne la letalità. “Think Fungus, Save lives” rientra nella più ampia campagna Pfizer #StopSuperbugs, dedicata alla minaccia dell’antimicrobico-resistenza e dei superbatteri, e anticipa la Settimana di Sensibilizzazione sulle Infezioni Fungine (Fungal Disease Awareness Week – FDAW), che si celebra ogni anno a settembre. Un modo per ricordare ancora una volta l’importanza della conoscenza e della prevenzione per questo tipo di patologie non comuni ma gravi e mantenere alta l’attenzione.

Bibliografia

Hoenigl M. 2020. Clin Infect Dis. doi.org/10.1093/cid/ciaa1342 White P.L. 2021. Clin Infect Dis. doi: 10.1093/cid/ciaa1298 Jenks, Jeffrey D., Hannah H. Nam, and Martin Hoenigl. “Invasive aspergillosis in critically ill patients: Review of definitions and diagnostic approaches.” Mycoses (2021) Bartoletti M. 2020. Clin Infect Dis. doi.org/10.1093/cid/ciaa1065 Aspergillosis, National Organization for Rare Disorders, Disponibile al sito: https://rarediseases.org/rare-diseases/aspergillosis/ [Ultimo accesso 16/02/2022] CDC, About Aspergillosis, Disponibile al sito: https://www.cdc.gov/fungal/diseases/aspergillosis/definition.html [Ultimo accesso 14/02/2022] Apergillosi, Biomedic clinic & Research, Disponibile al sito: https://www.biomediccenter.com/it/sintomi-e-patologie-di-cui-ci-occupiamo/aspergillosi-fungo-ai-polmoni-causato-da-aspergillus/ [Ultimo accesso 14/02/2022] Five Facts about Aspergillosis, Genomes Health, disponibile al sito http://www.cadre-genomes.org.uk/five-facts-aspergillus/ [ultimo accesso 10/01/2022] Arastehfar A, et al. J. Fungi. 2020;6(91):1-17. CDC, Aspergillosis Risk & Prevention, Disponibile al sito: https://www.cdc.gov/fungal/diseases/aspergillosis/risk-prevention.html [Ultimo accesso 14/02/2022]

Con il contributo incondizionato di Pfizer