Ucraina: dall’industria dei generici donazioni di farmaci e una raccolta fondi

Egualia e l’associazione europea del settore Medicines for Europe si mobilitano in collaborazione con autorità Ue e Ong. In Italia i medicinali saranno raccolti dal Banco Farmaceutico e poi consegnati alla Protezione Civile

di Redazione Aboutpharma Online

L’industria europea e italiana dei farmaci equivalenti si mobilita per l’Ucraina, attraverso donazioni di medicinali e una raccolta fondi. Lo fa sapere Egualia, l’associazione che in Italia rappresenta le imprese di farmaci generici, biosimilari e value added medicines. “Sosteniamo le azioni di supporto umanitario portate avanti in queste ore dalle imprese e la nostra associazione europea Medicines for Europe. La priorità è garantire che i medicinali raggiungano i pazienti che ne hanno bisogno in Ucraina, nei vicini Stati membri dell’Ue, in Russia e in altri Paesi in cui l’accesso ai medicinali potrebbe subire delle restrizioni. È essenziale garantire un flusso sicuro di medicinali a chi ne ha bisogno”, si legge in una nota.

Le iniziative

Le aziende stanno operando in stretto contatto con le autorità comunitarie e le Ong sul campo. L’ambasciata Ucraina a Bruxelles ha fornito una lista dei prodotti più urgenti. In Italia i farmaci donati dalle aziende saranno raccolti dal Banco Farmaceutico e consegnati alla Protezione Civile. Inoltre, per offrire un ulteriore supporto concreto alle popolazioni in Ucraina e quelle rifugiate nei vicini Stati membri dell’Ue, Egualia, unitamente a Medicines for Europe e alle associazioni nazionali gemelle in tutta Europa, ha lanciato una raccolta fondi destinata ad una delle principali fondazioni umanitarie attive in Ucraina.

Accesso a generici e biosimilari è essenziale

“Egualia – sottolinea la nota – solidale con il popolo ucraino. Riconoscendoci profondamente nei dettami della Costituzione Italiana, condanniamo qualsiasi atto di guerra e di aggressione ed esprimiamo il nostro dolore per la sofferenza della popolazione esposta al conflitto in corso. La nostra industria lavora per un mondo in cui tutti abbiano il diritto e la possibilità di accedere alla migliore terapia disponibili e per questo siamo per la pace. Questa crisi avrà un enorme impatto sui pazienti che necessitano di cure urgenti, ma anche su quelli con malattie a lungo termine, che richiedono una gestione con farmaci essenziali. L’accesso a medicinali generici e biosimilari salvavita – avverte Egualia – sarà essenziale nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Per questo la nostra industria si è mobilitata a livello europeo e si è impegnata a svolgere il proprio ruolo e a fornire l’accesso ai medicinali essenziali e di emergenza”. L’associazione industria sta anche valutando l’impatto di ogni possibile interruzione della catena di fornitura dovuta alla situazione attuale.