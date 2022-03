Cinque anni dal lancio dello schema Prime: l’Ema pubblica i risultati

Ideato a marzo 2016, serve a supportare lo sviluppo di medicinali che possono coprire gli unmet need dei pazienti senza altre opzioni di trattamento. Il programma fornisce un supporto scientifico e normativo tempestivo ai farmaci promettenti

Il programma PRIority Medicines (Prime) dell’Agenzia europea per i medicinali compie cinque anni ed è tempo di bilanci. Lo schema dell’Ema ha avuto un impatto positivo sull’autorizzazione di nuovi medicinali che rispondono ai bisogni medici insoddisfatti dei pazienti (unmet need). Inoltre, il tempo necessario per l’autorizzazione all’immissione in commercio è stato ridotto per i medicinali che hanno beneficiato del supporto Prime, offrendo ai pazienti un accesso anticipato a trattamenti trasformativi che possono fare davvero la differenza per la loro salute.

Cinque anni di Prime

Il Prime è stato lanciato dall’Ema nel marzo 2016 per supportare lo sviluppo di medicinali che possono coprire i cosiddetti unmet need dei pazienti che non hanno altre opzioni di trattamento, offrendo un importante vantaggio terapeutico rispetto alle cure esistenti. Il programma fornisce un supporto scientifico e normativo tempestivo e potenziato ai farmaci promettenti. L’Ema ha pubblicato un report raccogliendo i risultati ottenuti negli ultimi cinque anni.

I farmaci approvati con supporto Prime

Da marzo 2016 a giugno 2021, nell’Unione Europea sono stati approvati un totale di 18 medicinali con supporto Prime. Tra questi, dieci hanno ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionale (Cma) che consente loro di accedere prima al mercato e raggiungere i pazienti più rapidamente; sette sono medicinali per terapie avanzate (Atmp), che hanno il potenziale per rimodellare il trattamento di un’ampia gamma di condizioni; e 16 riguardano le malattie rare. I farmaci Prime rappresentano un progresso significativo nelle loro aree terapeutiche di riferimento e includono tecnologie innovative come terapie con cellule T-Car, terapie geniche curative una tantum, trattamenti per tumori rari e un vaccino per la protezione dal virus Ebola. Inoltre, lo schema ha permesso una migliore interazione tra gli sviluppatori di farmaci complessi e le autorità di regolamentazione.

Riduzione del time-stop

Il report pubblicato dall’Ema ha mostrato che il supporto ai prodotti Prime durante la fase di sviluppo ha comportato una riduzione del time-stop, ovvero il tempo necessario al richiedente per rispondere alle domande dell’Ema durante la valutazione, soprattutto per le piccole e medie imprese. Questo processo ha portato a revisioni più rapide e a un accesso dei pazienti in tempi accorciati ai prodotti Prime. Al momento della pubblicazione del rapporto, 98 medicinali sono stati ammessi, compreso il primo sviluppo guidato dal mondo accademico, un Atmp destinato a trattare la leucemia linfoblastica acuta recidivante o refrattaria negli adulti di età superiore ai 25 anni, al quale è stata concessa l’idoneità Prime nel dicembre 2021. Tutti gli sviluppatori accademici sono incoraggiati a interagire con le autorità di regolamentazione per ottenere precocemente supporto per lo sviluppo e la traduzione clinica dei loro prodotti.

Miglioramento dello schema

Il report contiene anche le raccomandazioni per il miglioramento dello schema in tre aree: la tempistica per l’ingresso nello schema Prime, la flessibilità delle procedure di consulenza scientifica per i farmaci che entrano in Prime; sfruttare le informazioni ottenute in fase sviluppo per rendere il processo di autorizzazione all’immissione in commercio più solido e accelerato. A seguito di una consultazione pubblica dello scorso anno, è attualmente in fase di finalizzazione una guida per gli sviluppatori di medicinali supportati dallo schema Prime dell’Ema che riguarda la qualità dei dati. La guida ha lo scopo di aiutare le aziende a generare solidi pacchetti di dati di qualità per le domande di autorizzazione all’immissione in commercio dell’Ue, che sosterranno la rapida valutazione di medicinali promettenti e consentiranno ai pazienti di beneficiare di queste terapie il prima possibile.