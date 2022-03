L’azienda non profit Civica lancerà l’insulina low cost negli Usa entro il 2024

La società è nata nel 2018 grazie a sette organizzazioni e tre filantropi statunitensi, per sviluppare farmaci generici accessibili a tutti. Quest'anno avvierà gli studi clinici per i biosmilari di Lantus di Sanofi, Humalog di Eli Lilly e Novolog di Novo Nordisk a prezzi significativamente inferiori rispetto alle insuline attualmente sul mercato

di Redazione AboutPharma Online

L’azienda farmaceutica statunitense, non profit, Civica lancerà una versione low cost di insulina negli Stati Uniti entro il 2024, per aiutare i pazienti diabetici ad aderire alle cure nonostante i prezzi elevati che il farmaco salvavita ha raggiunto nel Paese. Civica, lanciata nel 2018 per produrre farmaci generici, ha affermato che produrrà tre versioni di insulina e le renderà disponibili all’incirca allo stesso prezzo per tutti i clienti, una volta approvate dalle autorità sanitarie statunitensi.

Una malattia costosa Secondo un recente studio pubblicato su Jama, fino a un quarto dei consumatori di insulina salta le dosi o ne assume meno di quanto prescritto a causa dei costi. Il farmaco è diventato inaccessibile per molti, causando malattie debilitanti e prevenibili. Ciò ha un impatto sproporzionato sulle persone con diabete che sono nativi americani, ispanici o neri, poiché è più probabile che siano non assicurati e sottoassicurati. “Il diabete è probabilmente la condizione cronica più costosa d’America ed è straziante che milioni di persone razionano le loro cure e mettono a rischio la propria vita perché non possono più permettersi l’insulina”, ha affermato Dan Liljenquist, presidente del consiglio di Civica e innovatore del modello di business senza scopo di lucro della società. “Attraverso partnership guidate dalla missione, stiamo scegliendo di creare una nuova realtà di mercato in cui nessuno è costretto a razionare i farmaci essenziali per il diabete”.

Le insuline low cost

I prodotti che svilupperà Civica saranno sia disponibili sia come fiale che come penne preriempite. Si tratta di tre insuline: glargine, lispro e aspart, biologici corrispondenti e intercambiabili rispettivamente con Lantus di Sanofi, Humalog di Eli Lilly and Co e Novolog di Novo Nordisk. Il prezzo massimo per tutti e tre i prodotti di Civica non sarebbe superiore a trenta dollari per flaconcino e non più di cinquantacinque dollari per una scatola di cinque cartucce di penne, secondo quanto ha affermato la società. A differenza dei prezzi medi all’ingrosso che secondo Civica si attesterebbero sui 300 dollari per fiala e 500 dollari per cinque penne.

Civica ha stipulato un accordo di co-sviluppo e commerciale con GeneSys Biologics per questi tre biosimilari di insulina. Civica utilizzerà una sostanza farmaceutica prodotta in collaborazione con GeneSys e avrà i diritti esclusivi negli Stati Uniti per commercializzare e vendere queste insuline a costi sostanzialmente inferiori a quelli attualmente disponibili negli Stati Uniti.

La risposta delle aziende farmaceutiche

Sanofi, Lilly e Novo Nordisk hanno dominato a lungo il mercato del diabete negli Stati Uniti come ricorda la Reuters – un mercato che conta 34 milioni di diabetici negli Stati Uniti, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) – ma devono far fronte a crescenti pressioni da parte dei legislatori sul motivo per cui il costo del farmaco, sviluppato rmai cento anni da, è aumentato rapidamente.

In risposta, Eli Lilly nel 2019 ha lanciato le proprie versioni a prezzo ridotto di Humalog, mentre Sanofi ha affermato che avrebbe ridotto il costo dei suoi prodotti a base di insulina per alcuni pazienti statunitensi. Mentre Novo offre anche una versione generica di Novolog con uno sconto del 50%.

L’azienda non profit Civica

Civica, che è stata lanciata nel 2018 da sette organizzazioni che rappresentano circa 500 ospedali statunitensi (Catholic Health Initiatives, Hca Healthcare, Intermountain Healthcare, Mayo Clinic, Providence St. Joseph Health, Ssm Health e Trinity Health) e tre filantropi (Laura and John Arnold Foundation, il Peterson Center on Healthcare e la Gary and Mary West Foundation) per rendere disponibili i farmaci essenziali a prezzi accessibili.

“Audaci partner filantropici hanno reso possibile, con fondi impegnati fino ad oggi di oltre due terzi del nostro obiettivo di 125 milioni di dollari, di intraprendere questa iniziativa a prezzi accessibili per l’insulina”, ha affermato Ken Boyden, direttore esecutivo della Fondazione Civica. “Siamo incredibilmente grati per la loro leadership. Ognuno di loro ha una passione e un impegno per la costruzione di percorsi per un accesso ai farmaci affidabile ed economicamente accessibile”.

Civica ha identificato 14 farmaci generici somministrati in ospedale come il focus iniziale degli sforzi dell’azienda. Quest’anno sta avviando gli studi clinici per le sue insuline e prevede di presentare domanda per l’approvazione normativa nel 2023. Il lancio del primo prodotto dovrebbe avvenire entro l’inizio del 2024.