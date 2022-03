Merck, nel 2021 vendite in crescita del 12,3% (19,7 miliardi). Guida il comparto life science

L'Ebidta è aumentato del 17,3% (6,1 miliardi), utile netto a 3,1 miliardi. Dividendo in crescita proposto dal cda a 1,85 euro per azione. Obiettivi di vendita a 25 miliardi di euro entro il 2025

Crescita record nel 2021 e dividendo al suo massimo storico. Il colosso farmaceutico tedesco Merck chiuso lo scorso anno fiscale con un incremento delle vendite nette del 12,3% (pari a 19,7 miliardi di euro) rispetto all’anno precedente. Peraltro, lo scorso anno, l’azienda aveva già alzato per tre volte le previsioni legate al business.

Guida il life science

A guidare la crescita è il settore del Life science. Nel campo delle scienze della vita, nel 2021, Merck ha fatto registrare una crescita organica del 21,3%. Tenendo conto anche del tasso di cambio, le vendite in questo comparto sono aumentate complessivamente del 19,6% (attestandosi a 9 miliardi di dollari). Tuttavia come riporta una nota diffusa dal Gruppo, anche gli altri settori di attività hanno contribuito ad alzare il livello delle vendite. Il riferimento è ai nuovi prodotti sanitari e all’attività di soluzioni per i semiconduttori dell’elettronica.

I numeri

In generale, l’Ebidta è aumentato del 17,3% arrivando a 6,1 miliardi di dollari, mentre l’utile per azione è aumentato del 30,1% a 8,72 nel 2021. Utile netto a 3,1 miliardi.

Dividendi in crescita

In linea con la politica dei dividendi della società, prosegue la nota, il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza proporranno all’assemblea generale annuale (che si terrà il prossimo 22 aprile), un dividendo di 1,85 euro per azione (in aumento di 0,45 rispetto all’anno precedente).

Obiettivi e strategie

Per quanto riguarda le strategie future, per raggiungere i propri obiettivi di crescita, la società prevede di aumentare in modo significativo i propri investimenti totali tra il 2021 e il 2025 rispetto al periodo dal 2016 al 2020. “Il nostro obiettivo è e rimane il target a medio termine: circa 25 miliardi di euro di vendite del Gruppo entro il 2025. Lavoreremo instancabilmente per accelerare la crescita efficiente di Merck allocando in modo coerente e mirato il nostro capitale in aree orientate al futuro”, ha affermato la ceo Belén Garijo.