Neuroscienze, AbbVie acquisisce la società belga Syndesi Therapeutics

L'obiettivo è espandere il portfolio nel campo delle terapie contro i disturbi neurodegenerativi e neuropsichiatrici, con il candidato Sdi-118. Il valore dell'operazione può raggiungere il miliardo di dollari

di Redazione AboutPharma online

AbbVie si rafforza nel campo delle neuroscienze e acquisisce la società belga Syndesi Therapeutics. In questo modo AbbVie punta espandere il proprio portfolio nel campo delle terapie per il sistema nervoso con il candidato Sdi-118. Nel complesso, l’operazione può arrivare a un miliardo di dollari.

I dettagli

In base ai termini dell’accordo, AbbVie pagherà agli azionisti di Syndesi una tranche anticipata di 130 milioni di dollari, con la possibilità di ulteriori successivi pagamenti, fino a 870 milioni di dollari, in base al raggiungimento di determinati traguardi predeterminati.

Tale acquisizione, si legge in una nota della multinazionale americana, offre ad AbbVie l’accesso al portafoglio di nuovi modulatori della proteina della vescicola sinaptica 2A (SV2A) di Syndesi, inclusa la sua molecola SDI-118. Il meccanismo è attualmente in fase di valutazione per il potenziale trattamento del deterioramento cognitivo e di altri sintomi associati a una serie di disturbi neuropsichiatrici e neurodegenerativi, come il morbo di Alzheimer e il disturbo depressivo maggiore.

Gli studi

Sdi-118, è una piccola molecola attualmente in studi di Fase 1b, che viene valutata per colpire i terminali nervosi per migliorare l’efficienza sinaptica. Si ritiene che la disfunzione sinaptica sia alla base del deterioramento cognitivo osservato in molteplici disturbi neuropsichiatrici e neurodegenerativi.

La partnership

Jonathan Savidge, amministratore delegato di Syndesi Therapeutics si è detto colpito dalla visione del team di ricerca e sviluppo neuroscientifico di AbbVie. E dalla sua visione condivisa sul potenziale terapeutico dell’Sdi-118 in una serie di malattie neurologiche.

Tom Hudson, capo del comparto ricerca e sviluppo e Cso di Abbvie ha aggiunto: “C’è un grande bisogno insoddisfatto di nuove terapie che possono aiutare a migliorare la funzione cognitiva nei pazienti che soffrono di malattie neurologiche difficili da trattare. Con l’acquisizione di Syndesi miriamo a far avanzare la ricerca del candidato Sdi-118 per il trattamento del deterioramento cognitivo associato a disturbi neuropsichiatrici e neurodegenerativi”.