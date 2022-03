Non c’è sicurezza alimentare senza tutela del benessere animale: l’Ue rivede le regole

L’Unione europea ha avviato un processo di revisione della legislazione che si concluderà il prossimo anno. Dalla gestione degli allevamenti al trasporto, dall’uso delle gabbie alla macellazione, si cercano nuovi approcci. Dal numero 11 di Animal Health

di Annalisa Lospinuso

Il benessere degli animali è tra le priorità dell’Unione europea ma oggi riveste un’importanza maggiore: è la chiave per una produzione alimentare più sostenibile. L’Europa deve garantire alti standard nella tutela della salute degli animali e vuole essere all’avanguardia su questa tematica, fin dall’adozione della prima normativa comunitaria, nel 1974, per poi proseguire con l’approvazione di leggi, regolamenti e azioni per migliorare la qualità della vita di milioni di animali da reddito. Un settore che riguarda circa 88 milioni di bovini, 148 milioni di suini e cento milioni di pecore e capre, oltre a circa 4,5 miliardi di polli, galline ovaiole e tacchini.

Oggi, però, all’istituzione comunitaria è richiesto lo sforzo di aggregare queste tematiche secondo i principi del One Health e la logica “dal produttore al consumatore”. Lungo queste due direttrici si sviluppa tutto il confronto in sede Ue che porterà alla revisione della legislazione in materia di benessere animale, prevista per la fine del prossimo anno. La commissaria dell’Unione europea alla salute, Stella Kyriakides, ha di recente ribadito come non si tratti più soltanto di una “questione morale”, ma di avere una filiera che tenga conto di tutte le esigenze degli attori coinvolti, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale. Per questo motivo è stato avviato un dialogo aperto all’interno delle istituzioni comunitarie con i rappresentanti delle organizzazioni per il benessere degli animali e della produzione alimentare per arrivare a un quadro normativo più moderno e adeguato alle recenti esigenze del settore.

Colmare il divario tra teoria e pratica

Il primo step del processo di revisione è stato avviare un audit sulla Strategia dell’Unione europea per la Protezione e il benessere degli animali, adottata dal 2012 al 2018. La Commissione europea, con la relazione finale, ha valutato il grado di efficacia, di efficienza e di convenienza delle misure adottate, sottolineando che la conformità degli Stati membri alla legislazione sul benessere degli animali, “rimane una sfida”. Quello che emerge dallo studio è che, sebbene le attuali norme abbiano migliorato il benessere degli animali in Europa, sono obsolete e non soddisfano né le aspettative di oggi né le sfide di domani. In particolare, la relazione segnala la necessità di migliorare la coerenza del benessere animale non soltanto con la Politica agricola Comune (Pac) ma anche con le politiche della pesca, del commercio, dell’ambiente e dei trasporti. Inoltre, risulta importante l’informazione dei consumatori, una migliore cooperazione internazionale e la Pac per migliorare gli standard di benessere degli animali sia nell’Ue sia a livello globale.

Consultazione pubblica

È stata, poi, avviata una consultazione pubblica aperta, che si è conclusa a gennaio 2022, per aiutare la Commissione a definire meglio la sua proposta di revisione della legislazione dell’Ue sul benessere degli animali nel 2023, come previsto dalla strategia “Dal produttore al consumatore”, uno dei punti principali del Green Deal europeo, approvato dal Consiglio a ottobre 2020. L’Europa ha più volte sottolineato come i sistemi alimentari non possono essere resilienti a crisi come la pandemia di Covid-19 se non sono equi, sani e rispettosi dell’ambiente. Da essi, infatti, deriva quasi un terzo delle emissioni globali di gas a effetto serra, consumano grandi quantità di risorse naturali, provocano perdite di biodiversità e impatti negativi sulla salute (a causa della sottonutrizione e della sovranutrizione) e non consentono un equo ritorno economico e mezzi di sussistenza per tutti gli attori, in particolare per i produttori primari.

La conferenza

Il dibattito ha preso forma nel corso dell’evento “Benessere animale in Ue oggi e domani”, che si è svolto lo scorso dicembre, organizzato dalla Direzione generale Salute e sicurezza alimentare (Santé) dell’Unione europea, che si occupa del monitoraggio dell’attuazione della normativa nel settore. L’obiettivo è di sviluppare future opzioni politiche riguardanti standard di etichettatura, il trasporto degli animali, la macellazione, il benessere degli animali di allevamento, compresa l’eliminazione graduale delle gabbie, affinché siano allineate alle ultime prove scientifiche, siano di facile applicazione e assicurino un livello maggiore di controllo. A chiedere tali revisioni sono soprattutto i cittadini: oltre un milione di europei ha aderito all’iniziativa “End the Cage Age” (Basta animali in gabbia) che invitava a eliminare gradualmente l’uso di gabbie per alcuni animali d’allevamento. In base a questi input, ha spiegato Andrea Gavinelli, a capo della unit Animal Welfare della Direzione generale Santé dell’Ue, sono stati “presi provvedimenti, arrivando a impegnarci a presentare entro la fine del 2023 una proposta per eliminare gradualmente l’uso delle gabbie per determinati animali”. La revisione della legislazione sul benessere degli animali rappresenta un altro passo avanti.

La tabella di marcia

Nel corso dell’evento, al quale hanno partecipato anche Jane Goodall, nota etologa e antropologa inglese, la commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides, il commissario per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski, il ministro sloveno dell’Agricoltura, delle foreste e dell’alimentazione Jože Podgoršek e molti deputati europei, è stata disegnata una tabella di marcia che porterà a una proposta legislativa, entro la fine del 2023. Come ha anticipato Gavinelli nella sua relazione, a giugno 2021 la Commissione europea ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) di elaborare una serie di pareri scientifici relativi alla legislazione vigente e alle specie animali d’allevamento per le quali attualmente non esistono norme specifiche, che saranno rilasciati tra giugno 2022 e marco 2023. Tra i temi principali che saranno affrontati ci sono: il trasporto e la conseguente salvaguardia del benessere dei polli da carne e delle galline ovaiole, dei maiali, dei vitelli, dei suini e delle vacche da latte, e le condizioni di stabulazione, con particolare riferimento alle anatre, alle oche e alle quaglie. I pareri scientifici elaborati dall’Efsa aiuteranno la Commissione europea nella revisione della legislazione in materia di benessere degli animali. Inoltre, tra il 2023 e il 2028, ci sarà un altro mandato all’Efsa per i requisiti specifici del benessere di altre specie animali non ancora contemplate dalla legislazione in vigore.

Focus su trasporto, allevamenti e macelli

Per quanto riguarda i trasporti, si legge nella relazione di Gavinelli, occorre affrontare il problema dello spazio a disposizione, dei tempi e delle condizioni di viaggio, il tema delle esportazioni di animali vivi verso paesi extra Ue oppure non svezzati e di altri animali vulnerabili, il monitoraggio e l’applicazione con l’uso delle nuove tecnologie e dei nuovi mezzi di trasporto. Soltanto analizzando questi aspetti e trovando soluzioni migliorative si potrà garantire agli animali maggior rispetto, dignità e compassione. Capitolo a parte meritano gli allevamenti, secondo Gavinelli: il dovere di assistenza, il divieto delle gabbie, l’aumento dello spazio disponibile, le mutilazioni, i prodotti importati di origine animale, gli indicatori di salute, sono tutti aspetti che devono rientrare nella nuova legislazione. Per i macelli, poi, vanno considerate le emissioni di Co2, l’attrezzatura, le approvazioni e semplificazioni.

Etichetta europea

Un altro impegno formulato nell’ambito della strategia “Dal produttore al consumatore” (Farm to fork) riguarda l’esame delle possibili opzioni per istituire un’etichetta europea per il benessere degli animali. Finora, la prospettiva di norme obbligatorie in materia di etichettatura a livello dell’Ue non è stata accolta con favore dagli allevatori perché considerata dispendiosa e perché si teme la perdita di competitività nel settore agroalimentare europeo. Le sfide sono ormai ben delineate, si aspetta la risposta degli Stati.