Parte la nuova rubrica sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Appuntamento fisso con il PNRR e le informazioni su chi può accedere ai fondi, appalti innovativi, partenariati, trattamenti fiscali e molto altro ancora *IN COLLABORAZIONE CON BEST IN HEALTH

di Avv. Silvia Stefanelli - Best In Health

Perché una rubrica sul PNRR? Perché pensiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenti, dopo tanti anni, una legge di programmazione economica per rilanciare e innovare tanti settori del nostro Paese, a cui tutti siamo chiamati a partecipare. Il PNRR non permette solo di usufruire di rilevanti fondi europei (in piccola parte a fondo perduto, risultando per lo più un prestito allo Stato che andrà quindi restituito nei prossimi anni) ma costituisce anche una straordinaria occasione per cambiare l’approccio e la relazione all’interno del sistema-Paese, disegnando nuove e possibili modalità di collaborazione tra pubblico e privato.

Una rivoluzione nel rapporto pubblico-privato

La prassi di implementazione concreta del PNRR infatti – per progettualità, innovatività dei contenuti, e tempistica richiesta – spinge la pubblica amministrazione a immaginare collaborazioni con il privato, superando anche quell’atteggiamento ‘criminogeno’ che ha connotato il rapporto pubblico/privato nel nostro Paese da Tangentopoli (di cui quest’anno, peraltro, ricorre il trentennale) in poi.

È peraltro innegabile che, quando tanti e diversi settori si mettono in moto, l’intero Paese riparte e si modifica.

La società multiprofessionionale Best In Health (di cui sono presidente) cercherà pertanto, di seguire questo movimento, evidenziando non solo i cambiamenti del quadro legislativo in cui andremo a muoverci, ma anche gli aspetti di natura fiscale, edilizia-architettonica, organizzativa e gestione che possiamo considerare rilevanti nell’attuazione del PNRR.

Gli argomenti trattati

Il nostro Focus sarà, in particolare, la Missione 6 sulla sanità, segnalando fin da subito che non esistono “verticali chiusi”: le diverse Missioni del PNRR, infatti, sono fortemente interconnesse tra loro e l’intero cambiamento del Paese tenderà a supportarle. Quindi gli argomenti che tratteremo potranno spaziare anche in altri ambiti. Da oggi in avanti, con regolare frequenza sul sito di AboutPharma, pubblicheremo i seguenti approfondimenti suscettibili di integrazioni e modifiche in rapporto all’attualità:

Gli strumenti del PNRR: come funziona e chi può accedere ai fondi? Chi controlla il work in progress? Il partenariato pubblico-privato: come il privato può sopperire alle esigenze della pubblica amministrazione Il trattamento fiscale del partenariato pubblico privato Riforma reti di prossimità, strutture e telemedicina: i progetti di riforma del Ssn sostenuti dal PNRR – la bozza del Dm 71 Rigenerazione urbana e territoriale: il rilancio delle strutture esistenti Le agevolazioni per la rigenerazione degli edifici: Ecobonus, Sismabonus, Superbonus 110% Innovazione e ricerca: il trasferimento tecnologico. Linee guida Mur 1141/2021 Missione 6 e analisi dei piani operativi delle Regioni. La quota green e digital Le comunità energetiche: dall’organizzazione dei soggetti giuridici all’utilità per il territorio PNRR e sicurezza sui luoghi di lavoro: dalla qualità dell’aria e dell’acqua al ripensamento degli spazi Gli appalti innovativi: è davvero arrivata l’ora dei cambiamenti? Pari opportunità generazionali e di genere nei contratti pubblici: l’applicazione delle linee guida e il ruolo dei comitati unici di garanzia Responsabilità amministrativa della pubblica amministrazione Riduzione dei tempi di pagamento pubblica amministrazione Aspettando le riforma della concorrenza: le agevolazioni in tema di accreditamento e di verifica periodica delle strutture sanitarie. Digitalizzazione della sanità: lo sviluppo della telemedicina Le nuove competenze digitali della pubblica amministrazione Il credito d’imposta per l’innovazione e la digitalizzazione Imprenditoria femminile Nuove competenze: come aggiornare gli operatori grazie al Fondo sociale europeo La strategia nazionale a tutela della proprietà industriale

Chiariti i nostri obiettivi, passiamo ora ad una breve analisi del PNRR, analizzandone altresì lo stato dell’arte.

La fonte comunitaria

In risposta ai problemi economici e sociali derivanti dalla pandemia, l’Unione europea ha predisposto un piano strategico ed economico chiamato Next Generation EU.

Nell’ambito di tale piano è stato emanato il Regolamento (UE) 2021/241 che stabilisce gli strumenti messi in atto dall’Unione europea per la ripresa e la resilienza, definendo gli ambiti di intervento dei finanziamenti e le regole dell’erogazione (articoli 1 e 3).

Per ottenere i finanziamenti gli Stati membri devono presentare all’Ue i rispettivi Piani Nazionali di resistenza e resilienza (articolo 17).

L’Italia, quale prima beneficiaria NGEU (191,5 miliardi di euro del PNRR, da impiegare nel periodo 2021-2026, nonché 30,6 miliardi dal PNC-Fondo Complementare (FC), per un totale di 222.100 miliardi di euro), ha presentato il proprio Piano nella primavera del 2021, approvato con una Decisione di Esecuzione del Consiglio emanata in data 13 luglio. Di estrema rilevanza l’Allegato alla decisione con cui si definisce, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi (Target e Milestones), cadenzati temporalmente e al conseguimento dei quali si lega l’assegnazione delle risorse su base semestrale. Va dunque posta molta attenzione, perché tempi e modalità sono molto più stringenti rispetto alle nostre abitudini nazionali…

La Governance del PNRR è regolata dal DL. 77/2021 e la Cabina di Regia per l’implementazione del PNRR è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministeri.

Le sei Missioni

Il PNRR italiano prevede sei Missioni, di seguito elencate con la rispettiva dotazione finanziaria e obiettivi:

Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura: 49,2 miliardi di euro (40,7 da PNRR e 8,5 da FC) – Obiettivi: promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l’innovazione del sistema produttivo, investire in due settori chiave per Italia, turismo e cultura.

Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica: 68,6 miliardi (59,3 da PNRR e 9,3 da FC) – Obiettivi: migliorare sostenibilità e resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa ed inclusiva.

Infrastrutture per Mobilità Sostenibile: 31,4 miliardi (25,1 da PNRR e 6,3 da FC) – Obiettivi: sviluppare infrastrutture di trasporto moderne, sostenibili ed estese a tutto il

Istruzione e Ricerca: 31,9 miliardi (30,9 da PNRR e 1 da FC) – Obiettivi: rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico.

Inclusione e coesione: 22,4 miliardi (19,8 da PNRR e 2,6 da FC) – Obiettivi: facilitare la partecipazione al mercato del lavoro tramite formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l’inclusione sociale.

Salute: 18,5 miliardi (15,6 mld. da PNRR e 2,9 da FC) – Obiettivi: rafforzare la prevenzione attraverso i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure.

Sono inoltre previste riforme orizzontali (riforma della P.A., competenze/digitalizzazione, Giustizia) e riforme abilitanti (semplificazione della legislazione, promozione della concorrenza).

L’assegnazione dei fondi

Per quanto riguarda, in generale, l’assegnazione dei fondi del PNRR, il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 6 agosto 2021, recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” (GU n. 229 del 24 settembre 2021) ha stabilito che “Le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi”.

Tali amministrazioni poi dovranno

provvedere ad attivare le procedure per gli interventi di rispettiva competenza (punto 2) ,

imputare alle relative risorse finanziarie (nei limiti stabiliti nella Tabella allegata – punto 3)

adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare l’efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR (punto 4) ,

vigilare sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione degli interventi di rispettiva competenza (punto 5)

inviare al Ministero dell’Economia e Finanze, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione (punto 7)

Le amministrazioni coinvolte nella Missione 6

Lo stesso Decreto indica come referente il Ministero della Salute, in collaborazione con Agenas per la Componente 1 (le Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale); l’attuazione poi avverrà (tenendo anche conto dell’organizzazione del nostro SSN) per il tramite delle Regioni.

Con la Circolare 14 ottobre 2021 il Ministero delle Finanze ha poi pubblicato i requisiti che le Amministrazioni dovranno inserire negli atti e nei documenti chiave per “orientare” le soluzioni tecniche e amministrative degli investimenti e delle riforme, vincolandole al:

conseguimento dei Milestone e dei Target entro le scadenze convenute;

rispetto per tutti gli interventi/progetti del principio del “non arrecare danno significativo” all’ambiente (cd. DNSH);

rispetto delle ulteriori condizionalità associate alle diverse misure (per esempio in termini di percentuale delle risorse che contribuiscono all’obiettivo climatico o digitale o territoriale).

Allegata alla Circolare vi sono poi le Istruzioni Operative, che dovranno essere seguite dalle Regioni per scrivere i bandi contenenti i requisiti minimi da rispettare nell’attivazione delle procedure di selezione ed esecuzione degli interventi.

La ristrutturazione del Ssn

La Missione 6 mira non solo a rilanciare, ma anche a ridisegnare (per buona parte), il nostro Servizio sanitario nazionale: se non fossimo all’interno del PNRR, dunque, l’avremmo chiamata probabilmente la “Quarta Riforma” del Ssn.

La Riforma è divisa in due Componenti (che verranno analizzate nel dettaglio nei prossimi articoli)

Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (7 miliardi di euro stanziati) Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale (8 miliardi e 63 milioni)

Il documento che dettaglia come dovranno essere sviluppati i progetti a livello regionale è la Relazione Ministero della Salute – attuazione misure PNRR e, con il recente il Decreto Ministero della Salute 20 gennaio 2022, è stato altresì definito anche il Piano di riparto economico tra le Regioni.

Lo stato dell’arte

Le Regioni stanno lavorando a piano ritmo per definire come attuare le due Componenti della Missione 6 al loro interno. Tale processo è però ancora in corso, tenuto conto che solo la settimana scorsa è stata pubblicata la bozza della Intesa Stato/Regioni contenente lo schema dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS), che ogni Regione dovrà sottoscrivere entro il 31 maggio 2022 con il Ministero della Salute.

Più esattamente si tratta di un vero e proprio atto contrattuale con cui la singola Regione s’ impegna a portare avanti i progetti regionali proposti nei modi e nei termini indicati nel proprio Piano Operativo, allegato al contratto stesso.

La bozza d’intesa Stato/Regioni contiene anche, in allegato, le Istruzioni per la redazione dei Piani Operativi di cui sopra: molto interessante notare la previsione in forza della quale i progetti della Missione 6 dovranno contribuire sia alla “Transizione verde” (compresa la biodiversità e le sfide che ne derivano) che alla “Transizione digitale”, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell’assegnazione totale delle risorse per la Missione.

Aspettando le Regioni…

A oggi, secondo le notizie di stampa, avrebbero assunto le relative delibere contenenti di Piani Operativi solo il Lazio e l’Emilia Romagna (ma non risultano ancora pubblicate le delibere per esteso), mentre il 2 marzo scorso il Ministero Colao ha presentato, in Conferenza Stato Regioni, le Linee di indirizzo per gli investimenti per la Sanità Digitale nella Missione 6. Queste vedono al centro il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e lo sviluppo della telemedicina: in questo contesto Lombardia e Puglia sono stata scelte per l’implementazione delle piattaforme verticali nazionali di Telemedicina. Aspettiamo ora di vedere nello specifico i progetti delle singole Regioni.

Homepage della rubrica “PNRR Strumenti Norme Opportunità”

In collaborazione con Best In Health