Piattaforme nazionali di telemedicina: il Governo sceglie Puglia e Lombardia come apripista

Svilupperanno applicazioni per diversi servizi, come televisita, teleconsulto, telecontrollo e telemonitoraggio. A proporle alla Conferenza Stato-Regioni il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao

di Redazione Aboutpharma Online

Puglia e Lombardia apripista per lo sviluppo di piattaforma nazionali di telemedicina. È la scelta del Governo, formalizzata nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao. Le due Regioni svilupperanno applicazioni per diversi servizi, come televisita, teleconsulto, telecontrollo e telemonitoraggio.

L’esperienza pugliese…

Puglia e Lombardia erano già state coinvolte – con Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia – nel gruppo di lavoro tecnico per il Fascicolo sanitario elettronico 2.0. Ora un nuovo traguardo che per il governatore pugliese Michele Emiliano “non è solo un gratificante riconoscimento del grande lavoro già fatto in Puglia negli ultimi anni per implementare le applicazioni della tecnologia e del digitale nella sanità, come da ultimo dimostra la nascita di CORHealth, la Centrale operativa regionale di telemedicina della cronicità e delle reti cliniche”, ma anche “una sfida straordinariamente entusiasmante, perché dalla nostra capacità di sviluppare le applicazioni e le tecnologie che abilitano i servizi specifici di telemedicina, dipenderà poi la messa a sistema dei servizi di televisita, telecontrollo, teleconsulto e telemonitoraggio con tutte le altre Regioni”.

… e quella lombarda

Soddisfatta anche Letizia Moratti, vicepresidente ed assessore al Welfare della Lombardia: “La scelta premia il know-how lombardo in tema di digitalizzazione e la sua consolidata capacità nell’affrontare e realizzare progettualità complesse. Le diversificate e significative esperienze maturate da Regione Lombardia in ambito digitale saranno rese disponibili per una cooperazione concreta con le altre Regioni con l’obiettivo di realizzare una infrastruttura condivisa di alto livello tecnologico”.