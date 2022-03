Programmi Horizon: Ue sospende la cooperazione con gli enti russi nel campo della ricerca

La Commissione europea non concluderà nuovi contratti o accordi in segno di protesta contro l'invasione dell'Ucraina. Per i progetti già attivi, sottoposti ora a una revisione, vengono sospesi i pagamenti

di Redazione Aboutpharma Online

Si ferma la cooperazione tra Unione europea e Russia nel campo della ricerca e dell’innovazione. Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin, la Commissione Ue ha deciso di sospendere la cooperazione con enti russi nell’ambito dei programmi Horizon 2020 e Horizon Europe. L’esecutivo comunitario non concluderà nuovi contratti né nuovi accordi con organizzazioni russe, mentre per i contratti già attivi vengono sospesi i pagamenti a favore di entità russe. Tutti i progetti in corso a cui partecipano organizzazioni di ricerca russe sono ora in fase di revisione.

Dalla parte dell’Ucraina

“L’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina è un attacco alla libertà, alla democrazia e all’autodeterminazione, su cui si basano l’espressione culturale, la libertà accademica e scientifica e la cooperazione scientifica”, commenta Mariya Gabriel, commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù. “Di conseguenza, abbiamo deciso di non impegnarci in ulteriori progetti di cooperazione in ricerca e innovazione con entità russe. Allo stesso tempo, siamo fortemente impegnati a garantire una partecipazione continua e di successo dell’Ucraina ai programmi di ricerca e formazione di Horizon Europe ed Euratom. Scienziati e ricercatori ucraini – ricorda Gabriel – sono stati partecipanti chiave nei nostri programmi quadro dell’Ue per la ricerca e l’innovazione per 20 anni e hanno dimostrato eccellenza e leadership nell’innovazione. Abbiamo adottato misure amministrative per garantire che i beneficiari ucraini di successo possano ricevere finanziamenti dai programmi di ricerca e innovazione dell’Ue”.

Horizon Europe e Horizon 2020

Horizon Europe è il principale programma di finanziamento dell’Ue per la ricerca e l’innovazione con un budget di 95,5 miliardi di euro. Non ci sono progetti in corso nell’ambito di Horizon Europe a cui partecipano entità russe. Ma è stata preparata una convenzione di sovvenzione per quattro progetti che coinvolgono altrettanti organismi di ricerca russi. La Commissione ha deciso di sospendere questi progetti.

Horizon 2020 è invece il programma attuato dal 2014 al 2020 con un budget di quasi 80 miliardi di euro. Attualmente, ci sono 86 progetti attivi che coinvolgono 78 diverse organizzazioni russe. Di queste, 29 organizzazioni russe coinvolte in 19 progetti hanno ricevuto 12,6 milioni di euro di contributi dell’Ue.