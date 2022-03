Ucraina, Angelini Pharma invia 100 mila farmaci e lancia una raccolta fondi

L’azienda dona confezioni di antinfiammatori e paracetamolo alla popolazione colpita dal conflitto bellico. Tra i dipendenti una campagna di fundraising

di Redazione Aboutpharma Online

Angelini Pharma dona 100 mila confezioni di farmaci e avvia una raccolta fondi per sostenere la popolazione ucraina. Lo annuncia l’azienda, parte di Angelini Industries, in una nota. Con il supporto della Croce Rossa verranno donati antinfiammatori e paracetamolo.

Farmaci sono beni di prima necessità

“Stare al fianco delle persone in difficoltà e prendersi cura di loro è la nostra missione. Per questo sentiamo l’urgenza di contribuire alla protezione della salute e della sicurezza delle persone nelle emergenze umanitarie, come quella in corso in Ucraina e che si ripercuote anche sui paesi vicini. – ha commentato Pierluigi Antonelli, chief executive officer Angelini Pharma – In questo difficile e delicato momento, tutti noi siamo chiamati a fare la nostra parte. Noi di Angelini Pharma ci stiamo adoperando per fornire un aiuto concreto alle persone così dolorosamente colpite dalla guerra, a cui in questo momento mancano i beni di prima necessità, compresi i farmaci. Come azienda, ma prima ancora come persone, condanniamo ogni forma di violenza come mezzo per risolvere i conflitti”. Nei prossimi giorni saranno comunicati ulteriori iniziative promosse dalla Fondazione Angelini. Nel frattempo, l’azienda ha avviato una campagna di fundraising tra i dipendenti.