Celltrion Healthcare, Gaetano Raiola nominato nuovo Public Affair Manager

di Redazione AboutPharma Online

Gaetano Raiola è stato nominato nuovo Public Affair Manager di Celltrion Healthcare. Avrà responsabilità del Governament Affair, del Patience Advocacy e della Comunicazione Istituzionale. Raiola, 40 anni, si è laureato presso la facoltà di Farmacia dell’Università Federico II di Napoli.

In precedenza, dal 2014 ad oggi, ha ricoperto ruoli di Regional Access Manager e Communication Manager prima per Mundipharma e poi per Celltrion. La nomina è avvenuta il primo marzo durante il meeting aziendale di inizio anno.