E-pharmacy, Bayer sigla un accordo con la startup 1000Farmacie

La partnership punta a potenziare lo sviluppo commerciale e gli investimenti in tecnologia e ad ottimizzare la piattaforma digitale, arricchirla di nuovi servizi e rendere più efficiente il servizio di consegna

di Redazione Aboutpharma Online

Accordo tra Bayer e 1000Farmacie, la startup che riunisce diverse farmacie italiane in uno spazio virtuale, per lo sviluppo commerciale e per potenziare gli investimenti in tecnologia. La partnership nasce con l’obiettivo di ottimizzare la piattaforma digitale, arricchirla di nuovi servizi e rendere più efficiente il servizio di consegna.

Potenziare l’e-pharmacy

Con questo accordo Bayer, attraverso la divisione Consumer Health, punta ad ampliare i servizi dell’ultimo miglio che hanno dimostrato la loro importanza strategica, soprattutto negli ultimi anni di pandemia. In particolare, il settore e-pharmacy ha un valore potenziale di 180 miliardi di euro in tutta Europa e l’uso del digitale ha subito una notevole accelerazione e ampliato la platea di chi si affida a questo tipo di servizi, incrementando il trend dell’acquisto online anche per i prodotti destinati a prevenzione e benessere.

La partnership

1000Farmacie, realtà innovativa italiana che ha da poco concluso un round da 15 milioni di dollari guidato da P101 Sgr, con Bayer mira ampliare la capillarità della rete e a fare un ulteriore passo avanti nella sua offerta di servizi alle farmacie, principali partner sul territorio. “Siamo molto contenti – ha commentato Nicolò Petrone, ceo di 1000Farmacie – di aver stretto questo accordo con una multinazionale come Bayer. Dopo il nostro recente round d’investimento, questo ulteriore passo ci sarà utile per continuare a sviluppare la tecnologia di 1000Farmacie e allo stesso tempo è una importante conferma della potenzialità del nostro modello di business per il settore farmaceutico“.

Spingere sull’open innovation

Una partnership che consolida la direzione di Bayer intrapresa nell’open innovation. “Per la Divisione Bayer Consumer Health – ha commentato Mariarosaria Colazzo, Head of Trade Marketing della Divisione Bayer Consumer Health – questa partnership è importante per presidiare l’ultimo miglio, sempre più strategico. Nella digital transformation non c’è solo l’e-commerce, ma ci sono diverse soluzioni per semplificare le relazioni tra paziente, medico e farmacia. In un’ottica di open innovation, collaborare con un team qualificato e motivato come quello di 1000Farmacie ci dà la possibilità di offrire ai farmacisti la migliore soluzione per i loro servizi di delivery godendo di una offerta dedicata”.