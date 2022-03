Farmindustria: Anna Maria Braca eletta presidente del Gruppo Cdmo

È general counsel & vice president Strategic business development di Bsp Pharmaceuticals. Succede a Giorgio Bruno alla guida dell’organizzazione che rappresenta le aziende della produzione conto terzi

Anna Maria Braca è la nuova presidente del gruppo Cdmo-Specialisti della manifattura farmaceutica di Farmindustria. È general counsel & vice president Strategic business development di Bsp Pharmaceuticals, ha sul curriculum una laurea in Giurisprudenza a La Sapienza di Roma e un Executive Mba alla Sda Bocconi. Braca succede a Giorgio Bruno alla guida del gruppo che rappresenta le aziende della produzione conto terzi (Contract development and manufacturing organization).

Valorizzare il comparto

“Un sincero ringraziamento ai colleghi del Gruppo Cdmo-specialisti della manifattura farmaceutica – commenta Anna Maria Braca in una nota – per questo incarico così prestigioso. In continuità con la strategia associativa e con quanto fatto da chi mi ha preceduto, Giorgio Bruno, il mio impegno sarà quello di far conoscere sempre meglio e valorizzare questo importante comparto e le sue diverse specificità, che rappresentano un fattore di flessibilità ed efficienza per tutto il sistema industriale.

I numeri

Il comparto è un fiore all’occhiello dell’industria manifatturiera italiana. “Un settore – ricorda Braca – che già prima della pandemia si posizionava al primo posto in ambito Ue per produzione (2,3 mld di euro), davanti alla Germania (2,1) e alla Francia (1,9) e che ha visto nel 2021 una crescita del fatturato del 6%, con un’occupazione nel Paese di 11.500 addetti, il 90% laureato o diplomato (Studio Prometeia, 2021). Una realtà innovativa – che in questo tempo di pandemia ha mostrato ancora di più la sua importanza – con potenzialità di sviluppo che possono ulteriormente contribuire alla crescita dell’industria farmaceutica in Italia, in un contesto attrattivo per gli investimenti nel Paese e – conclude – di risposta agli aumenti di costo che impattano sulle imprese”.