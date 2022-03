Grünenthal dona 400 mila euro e fornisce medicine per il trattamento del dolore all’Ucraina

Saranno donati alla Croce Rossa per sostenere gli aiuti umanitari nel Paese e nell'Europa orientale. Il primo trasporto con medicinali partirà da Aquisgrana, dove la società ha sede, questa settimana

di Redazione AboutPharma Online

Grünenthal, un’azienda farmaceutica internazionale impegnata nella gestione del dolore e delle malattie ad esso correlate, ha annunciato di aver donato 400.000 euro alla Croce Rossa per sostenere gli aiuti umanitari in Ucraina e nell’Europa orientale. Inoltre, Grünenthal collabora con Action Medeor e l’ospedale universitario di RWTH Aquisgrana, in Germania, dove si trova il quartier generale della società, per fornire alla regione farmaci antidolorifici urgenti. Il primo trasporto con medicinali partirà da Aquisgrana questa settimana.

Grünenthal e il sostegno all’Ucraina

“Siamo scioccati e rattristati dall’attacco all’Ucraina. La nostra piena solidarietà è con il popolo ucraino e con tutti coloro che sono stati colpiti, non importa da dove provengano. Grünenthal contribuirà a garantire le cure mediche urgenti”, ha affermato Gabriel Baertschi, Ceo di Grünenthal