I nuovi Lea sono già vecchi: pressing sulle istituzioni per il decreto tariffe

È un tassello fondamentale per aggiornare i Livelli essenziali di assistenza, varati nel 2017, ma è in stallo. C’è chi chiede di modificarlo, contestando prezzi al ribasso per alcune prestazioni. Le associazioni dei pazienti esortano a fare presto. Confindustria dispositivi medici: “Cinque anni sono troppi”. Dal numero 196 del magazine

di Marcello Longo

Compiono cinque anni, ma sono già vecchi. I “nuovi” Livelli essenziali di assistenza (Lea), varati nel 2017, sono ancora impantanati nelle paludi del politichese. E non è una questione di poco conto: parliamo dell’insieme di prestazioni che il Servizio sanitario nazionale (Ssn) è tenuto a erogare ai cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di un ticket, grazie alle risorse pubbliche raccolte attraverso le tasse. Aggiornarli significa garantire l’accesso a cure migliori, al passo con l’innovazione e l’appropriatezza. Intenzione nobile che, tuttavia, in questi ultimi cinque anni è rimasta sulla carta. Con l’eccezione di alcune Regioni che, in attesa di Roma, si sono attrezzate autonomamente per garantire ai loro cittadini prestazioni incluse nei nuovi Lea, certificando ancora una volta il deficit di equità della sanità italiana.

I nomenclatori

Due strumenti fondamentali per l’applicazione dei nuovi Lea sono i nomenclatori per la specialistica ambulatoriale e l’assistenza protesica, cioè gli elenchi di prestazioni – dalle visite alla diagnostica, dalla protesi agli ausili per disabili – coperte dal Ssn, attraverso le strutture pubbliche o private accreditate. A ognuna di queste prestazioni corrisponde una tariffa di rimborso. Con il Dpcm del 12 gennaio 2017, che ha riscritto i Lea, si puntava a mandare in soffitta i vecchi tariffari del 1996 (specialistica) e del 1999 (protesica). Lo strumento individuato per l’aggiornamento è un decreto interministeriale Salute-Mef, il cosiddetto “Decreto Tariffe”. Un provvedimento che, secondo la legge di Bilancio di fine 2017, avrebbe dovuto vedere la luce entro il 28 febbraio 2018. Da allora abbiamo avuto quattro Governi diversi, tre ministri della Salute, l’accumulazione di un enorme ritardo. Poi a fine 2021 un segnale incoraggiante: il 29 dicembre il ministero della Salute ha trasmesso alla Conferenza delle Regioni lo schema del decreto per la definizione delle nuove tariffe. Sono trascorsi due mesi e, nel momento in cui questo giornale va in stampa, il decreto è sparito dai radar. Il Governo stima un impatto di circa 362,7 milioni di euro, di cui 308,5 per la specialistica ambulatoriale (al netto di ticket e prestazioni già erogate dalle Regioni) e 54 per l’assistenza protesica (il vecchio nomenclatore valeva 157 milioni, ora si passa a 211 milioni).

La specialistica ambulatoriale

Le novità principali del nuovo Nomenclatore per la specialistica ambulatoriale, introdotto dal Dpcm del 2017, riguardano l’individuazione delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita (Pma) che saranno erogate a carico del Ssn in regime di assistenza specialistica ambulatoriale (fino a oggi erogate solo in regime di ricovero); la revisione dell’elenco delle prestazioni di genetica, facendo riferimento a un elenco puntuale di patologie per le quali è necessaria l’indagine su un determinato numero di geni; l’introduzione della consulenza genetica, che consente di spiegare al paziente l’importanza e il significato del test al momento dell’esecuzione, le implicazioni connesse al risultato al momento della consegna del referto e, eventualmente, di fornire allo stesso il sostegno necessario per affrontare situazioni spesso emotivamente difficili; l’inserimento di nuove prestazioni e elevato contenuto tecnologico (adroterapia, enteroscopia con microcamera ingeribile, gammaknife e cyberknife, tomografia retinica) e nuovi esami di laboratorio, tra cui indagini per la diagnosi di malattie metaboliche rare ed esami per la celiachia.

“Il nuovo Nomenclatore – si legge nella relazione allo schema di decreto che aggiorna le tariffe – contiene elementi di forte innovazione, includendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed escludendo prestazioni ormai obsolete. Si è tenuto conto che numerose procedure diagnostiche e terapeutiche, considerate nel 1996 quasi ‘sperimentali’ o eseguibili in sicurezza solo in regime di ricovero, oggi sono entrate nella pratica clinica corrente e possono essere erogate in ambito ambulatoriale. Dal punto di vista metodologico, il nuovo Nomenclatore è originato dalle proposte formulate nel corso degli ultimi dieci anni dalle Regioni, dalle società scientifiche e da soggetti ed enti operanti nell’ambito del Ssn, relative all’inserimento di nuove prestazioni (la maggior parte delle quali rappresenta un trasferimento dal regime di Day-Hospital o Day-Surgery), alla modifica di prestazioni precedentemente incluse o alla soppressione di prestazioni”.

Nel Nomenclatore aggiornato si trovano 2.108 prestazioni contro le 1.702 comprese nella versione del 1996. “In molti casi, quali ad esempio le visite specialistiche o gli esami di diagnostica per immagini degli arti – continua la relazione – la definizione generica già presente è stata modificata specificandone il contenuto, nelle fattispecie introducendo la disciplina o individuando il segmento corporeo. Il risultato è che il nuovo nomenclatore include prestazioni che, seppure già erogate in vigenza del precedente decreto, sono descritte o organizzate diversamente. Il nomenclatore riporta, per ciascuna prestazione, il codice identificativo, la definizione, eventuali modalità di erogazione in relazione ai requisiti necessari a garantire la sicurezza del paziente, eventuali note riferite a condizioni di erogabilità o indicazioni per il medico, con l’intento di guidare la prescrizione verso una maggiore appropriatezza”.

Tagli e perplessità

Le nuove tariffe hanno allarmato chi lavora ogni giorno con i pazienti. Da più parti arrivano contestazioni per rimborsi inadeguati. Dalle “prime visite” a 22 euro all’emocromo (che passa da 3,17 a 1,95 euro), gli esempi sono numerosi e impatteranno sui bilanci delle strutture. “Chiediamo ai presidenti di Regione di non approvare il Tariffario dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, che riduce le tariffe fino all’80%”, scrivono in un appello congiunto diverse sigle del settore (Aiop, Aris, Andiar, Ansoc, Federanisap, Federbiologi, Federlab, Sbv, Snr, Cic, Sicop). Per le associazioni si tratta di un “tariffario capestro” che non può essere la soluzione ideale: “Il problema – proseguono – è che per elaborare il nuovo strumento è stata utilizzata una metodologia non prevista dalla norma. Verosimilmente sono state prese come riferimento poche strutture di grandi dimensioni in dubbio equilibrio finanziario. Le tariffe, se fossero approvate, così come indicato nella bozza del provvedimento, sarebbero insufficienti a coprire i costi delle prestazioni. Il rischio è di portare al collasso le strutture di piccole e medie dimensioni. Il risultato sarebbe una grave crisi dell’assistenza territoriale, soprattutto al Sud. La copertura finanziaria sui Lea deve poter garantire, allo stesso tempo, prestazioni di qualità, efficaci, tecnologicamente aggiornate. Bisogna fare presto, ma con questo tariffario si ottiene il risultato di consegnare al Paese un sistema depotenziato quantitativamente e qualitativamente, assolutamente incapace di assicurare adeguati volumi di prestazioni, omogeneamente diffuse sul territorio e di buona qualità”. La Sibioc (Società italiana biochimica cinica e biologia molecolare clinica – Medicina di laboratorio) ha scritto al ministro Speranza: “Il nuovo tariffario determina una estrema contrazione delle risorse destinate alla diagnostica biochimica. Forte è quindi la preoccupazione per la sostenibilità dei servizi di Medicina di laboratorio. Si teme un’ulteriore spinta verso la ricerca di economie di scala, la riduzione delle maestranze e delle professionalità, la trasformazione dei servizi di medicina di laboratorio in commodity acquistabili alla stregua di altre merci. Il nuovo Nomenclatore, inoltre, contiene inesattezze, incongruenze e lacune”.

Sul fronte della Procreazione medicalmente assistita, l’Associazione Luca Coscioni ha contestato le tariffe previste: “Si prevede un importo di circa 1.360 euro, senza neppure la distinzione tra Pma omologa ed eterologa. Però un tavolo ministeriale su questi temi aveva individuato come tariffa congrua 2.700 euro. Il decreto conferma inoltre l’esclusione delle indagini diagnostiche preimpianto sull’embrione prima del trasferimento in utero e non prevede rimborsi per i donatori di gameti al pari di quanto previsto nei Paesi da cui sono importati i gameti utilizzati per le tecniche eterologhe”. Sulle tariffe per la Pma il ministero della Salute ha convocato un incontro, a cui ha partecipato anche la Società italiana della riproduzione umana (Siru), sottolineando la necessità di modificare il tariffario e di aggiornare il nomenclatore delle prestazioni, che è “nuovo” ma “fermo al 2017”. L’apertura del ministero c’è. Sui tempi, la solita incertezza.

L’assistenza protesica

Per quanto riguarda l’assistenza protesica, il Nomenclatore introduce diverse novità, in particolare nell’ambito delle tecnologie informatiche e di comunicazione, a favore di disabili con gravissime limitazioni funzionali (ausili Ict), nonché l’introduzione di apparecchi acustici a tecnologia digitale. Esempi di prodotti prescrivibili con il Nomenclatore sono strumenti e software di comunicazione alternativa e aumentativa; tastiere adattate per persone con gravissime disabilità; dispositivi per il puntamento con lo sguardo; protesi ed ortesi innovative, ma anche carrozzine, sollevatori e carrelli servoscala; dispositivi per allarme e telesoccorso; scooter elettrici a quattro ruote; maniglioni, braccioli e supporti per l’ambiente bagno; ausili (sensori e telecomandi) per il controllo degli ambienti. Secondo il ministero della Salute, fra gli obiettivi principali del nuovo Nomenclatore per la protesica c’è la necessità di raggiungere “nuovi destinatari” (ad esempio persone affette da alcune malattie rare e gli assistiti in assistenza domiciliare integrata), quella di dare più importanza alla qualità (nelle descrizioni degli ausili sono riportati componenti innovative e criteri di qualità costruttiva) e ridurre la burocrazia (l’individuazione degli ausili attraverso un linguaggio semplice e immediato e le procedure di fornitura vengono semplificate e snellite).

Il nuovo Nomenclatore ridefinisce la lista (elenco 1) delle protesi e ortesi “su misura” e quella degli ausili “di serie” (elenchi 2A e 2B), aggiornando la nomenclatura in relazione alle innovazioni cliniche e tecnologiche intervenute negli anni, e rendendo “di serie” alcuni ausili sino ad oggi erogati “su misura” (carrozzine, protesi acustiche etc.). La revisione dell’Elenco 1 relativo ai dispositivi su misura operata con i nuovi Lea ha portato il numero dei dispositivi da 1.315 a 1.063.

Senza il Decreto Tariffe né le nuove prestazioni della specialistica ambulatoriale né il nuovo Nomenclatore della protesica possono trovare un’applicazione concreta. Dunque in questa lunga fase di transizione, che dura dall’approvazione del Dpcm sui nuovi Lea del 2017 e al netto di singole iniziative regionali, si continuano a erogare le prestazioni dei vecchi nomenclatori con le tariffe stabilite più di 15 anni fa.

L’appello dei pazienti

Per sollecitare una rapida approvazione del Decreto Tariffe, oltre 130 associazioni di pazienti hanno inviato una lettera al Governo e agli enti locali. L’appello, il secondo nel giro di poche settimane, è stato sottoscritto dalle sigle aderenti al Coordinamento nazionale associazioni malati cronici (Cnamc) di Cittadinanzattiva e all’Alleanza malattie rare coordinata dall’osservatorio Omar. “È facile immaginare l’entusiasmo di noi cittadini dinanzi alla notizia dell’esistenza di una bozza di decreto e la conseguente delusione provata quando si è appreso che le Regioni, la cui intesa è necessaria, di fatto non lo stanno approvando. L’approvazione del decreto – scrivono le associazioni – garantirebbe a tutti i cittadini, a partire dai pazienti e dai loro familiari, in un solo colpo, l’aggiornamento delle tariffe della specialistica ambulatoriale e del comparto protesico e quindi l’erogazione di nuove e lungamente attese prestazioni, ma soprattutto ne assicurerebbe l’erogazione uniforme, su tutto il territorio nazionale. L’attesa del decreto ha infatti generato e favorito evidenti disparità tra Regioni, in ragione delle differenti condizioni economiche”.

Alcune Regioni (ad esempio Lombardia, Valle d’Aosta, Veneto, Emilia Romagna e Toscana) hanno reso esecutivi, con propri provvedimenti e investimenti, i cosiddetti “extra-Lea”, prestazioni inserite nell’aggiornamento del 2017 che non erano presenti in precedenza. Altre Regioni, a causa della diversa disponibilità di risorse e dei Piani di rientro, non l’hanno fatto.

“Tutto questo non è più accettabile, la sopravvivenza e la qualità della vita delle persone non possono più essere oggetto di discussioni che durano anni. Per i pazienti il tempo è estremamente prezioso, molte delle patologie croniche e rare sono caratterizzate da un decorso estremamente veloce e da esiti altamente invalidanti”, sottolineano le associazioni, ricordando anche come i vari “pezzi” dei nuovi Lea siano concatenati: “Fin quando il Nomenclatore tariffario non sarà approvato e operativo, non sarà possibile fare ulteriori passi in avanti su molti altri fronti, nonostante vi siano tutti i presupposti. Tra i provvedimenti che trovano un blocco c’è il decreto di aggiornamento del panel dello screening neonatale, fermo al 2016, l’inserimento nella lista di malattie esenti di patologie rare e croniche precedentemente non incluse e anche il riconoscimento al diritto alla Pma”. Da qui un appello a fare presto e un’ulteriore richiesta: “Chiediamo una revisione periodica certa, come prevista dalla legge, non solo dei Lea, ma anche dei decreti connessi, per evitare futuri ritardi e perdite di tempo che incidono irrimediabilmente sulla vita delle persone affette da malattie croniche e rare, dei caregiver e dei familiari”.

Il Dpcm del 2017 aveva previsto un aggiornamento annuale dei Lea, entro i 28 febbraio di ogni anno, a cura della Commissione nazionale per l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza. Il primo aggiornamento deve ancora arrivare. La legge di Bilancio 2022 ha indirizzato uno stanziamento annuale, a decorrere da quest’anno, di 200 milioni di euro per questo scopo (800 milioni erano stati stanziati nel 2017, in parte usati dalle Regioni per gli extra-Lea). Dal ministero della Salute arrivano rassicurazioni: “Siamo pronti ad adottare il primo aggiornamento dei Lea. Questo Governo, oltre a dichiararlo, ci ha messo i soldi. Siamo pronti ad aggiornarli, abbiamo individuato le patologie per integrare le attuali garanzie che fornisce il Ssn, tra queste c’è l’ulteriore screening neonatale esteso”, ha detto il direttore generale della Programmazione sanitaria, Andrea Urbani, intervenendo a un convegno sulle malattie rare all’Università La Sapienza di Roma. “Questo Paese si è dotato di un sistema di aggiornamento dei Lea che noi abbiamo concretizzato con procedure trasparenti, innovative e uguali per tutti. La Commissione nazionale Lea sta lavorando da oltre due anni e siamo arrivati all’ultimo miglio per l’inserimento di nuove malattie rare. Nel momento in cui approveremo il Decreto Tariffe – ha assicurato Urbani – saremo già pronti per il primo aggiornamento”.

L’industria dell’innovazione

I tempi delle istituzioni e quelli dell’innovazione viaggiano spesso a velocità diverse. Lo sa bene Confindustria Dispositivi Medici, che di innovazione tecnologica al servizio della salute si occupa quotidianamente, rappresentando le aziende del comparto. “Se consideriamo che alcune innovazioni possono cambiare una prestazione sanitaria, ogni rallentamento diventa ritardo nell’accesso alle cure. La lentezza è un fattore molto negativo, non solo per l’industria, ma anche per la qualità delle prestazioni. È giusto che da un punto di vista istituzionale vengano rispettati iter, consultazioni, mediazioni. Ma io mi chiedo: è possibile metterci cinque anni?”, dice ad AboutPharma Fernanda Gellona, direttore generale di Confindustria Dm, commentando il percorso travagliato dei “nuovi” Lea. “Cinque anni sono veramente troppi. Bisognerebbe trovare una strada per rispettare tempistiche più appropriate, salvaguardando i passaggi istituzionali doverosi e il confronto con le parti interessate. Ricordo che nel 2017 – continua Gellona – il Dpcm per i nuovi Lea nacque sotto ottimi auspici, con una Commissione pronta a riunirsi periodicamente, una procedura aperta a tutti gli stakeholder. È vero che è arrivata la pandemia, ma questa non dura da cinque anni”.

Nel Decreto Tariffe il dg dell’associazione industriale vede sia segnali positivi che lacune: “Ci sono elementi di novità e ogni volta che un’innovazione tecnologica viene recepita è un fatto molto positivo. Ma il problema è l’aggiornamento, che dovrebbe essere fatto ogni anno, e qualche perplessità l’abbiamo quando vediamo che alcune prestazioni o prodotti obsoleti non vengono eliminati. Per noi è un fatto positivo inserire nella lista le innovazioni, ma è altrettanto importante il delisting di quelle obsolete, che pesano a livello economico. E questo è un lavoro che non sempre viene fatto”. Sulle polemiche per le tariffe ritenute troppo basse per alcune prestazioni, Gellona spiega: “Non entriamo nel merito, perché non siamo noi gli interlocutori del ministero, ma rileviamo le critiche portate avanti e continuiamo a essere preoccupati per le tempistiche, che dovrebbero essere compatibili con le tecnologie, le esigenze di cura delle persone e l’equità”. E quest’ultimo è sempre un punto fondamentale, perché ancora una volta le Regioni si sono mosse in ordine sparso. “Lo abbiamo detto tante volte, ma è sempre più drammaticamente vero: abbiamo a che fare con 21 sistemi sanitari diversi. Questo vuol dire una moltiplicazione di costi e complessità tale da mettere in difficoltà le piccole e medie imprese, che rischiano di essere espulse dal mercato, ma anche le grandi aziende. La frammentarietà – conclude Gellona – genera iniquità nell’accesso alle cure, come si è visto con gli extra-Lea, ma da un punto di vista industriale, a causa dell’incertezza e della complessità delle regole, rappresenta un disincentivo agli investimenti. Ed è davvero un peccato”.

